La Peugeot 208 restylée (2023) plus chère que la Renault Clio restylée, mais...

On connaît enfin la liste des prix de la Peugeot 208 restylée, dévoilée il y a quelques mois de manière quasiment simultanée avec sa rivale la Renault Clio de cinquième génération, elle aussi passée par un petit ravalement de façade. Et il y a une bonne nouvelle à ce sujet : la citadine de la marque au lion n’en profite pas pour augmenter ses tarifs. C’est sans doute un peu normal dans un contexte où Peugeot, comme la plupart des autres marques, a considérablement augmenté ses prix depuis trois ans.

La Peugeot 208 restylée débute donc toujours à 19 200€ dans sa version équipée du petit moteur essence à trois cylindres Puretech de 1,2 litre et 75 chevaux en finition Active. A ce prix la voiture possède la climatisation manuelle, les essuie-glaces automatiques mais surtout un écran tactile de 10 pouces permettant d’activer Apple Carplay et Android Auto sans fil. Il y a aussi des projecteurs LED, mais seulement des roues de 16 pouces avec des enjoliveurs.

A peine plus cher que la Clio restylée

En comparaison, la Renault Clio restylée débute rappelons-le à 18 500€ dans sa finition Evolution avec le moteur de 65 chevaux, doté d’un équipement de série très similaire. Dans le reste de la gamme de la Peugeot 208 restylée, le moteur essence de 100 chevaux démarre à 20 500€ et la gamme à hybridation légère (et boîte automatique) se négocie à partir de 23 200€. Pour l'instant, seules les versions thermiques et hybrides légères sont disponibles au configurateur de la marque, avec de petites remises proposées pour tous les modèles. Ne reste plus qu'à attendre le retour des déclinaisons électriques de cette Peugeot 208, qui sera désormais disponible avec 136 chevaux et des batteries de 50 kWh ou 156 chevaux avec des batteries de 51 kWh.