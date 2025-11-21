Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mazda 3 (4e Generation)

La Mazda3 va-t-elle devenir une voiture chinoise ?

Cédric Pinatel

La rivale des Peugeot 308 et autres Citroën C4 arrive en fin de carrière, mais on ne sait pas ce qu’il se passera pour elle après. Va-t-elle devenir une voiture chinoise rebadgée comme la grande Mazda 6 ?

La Mazda3 va-t-elle devenir une voiture chinoise ?
La Mazda 3 actuelle, récemment essayée sur Caradisiac.

La Mazda 3 actuelle a été lancée sur le marché en 2019. Cette élégante compacte japonaise, souffrant de quelques lacunes au registre de l’habitabilité, affiche un design séduisant et une philosophie assez différente de celle de ses rivales. Et elle embarque toujours des motorisations dont la technologie n’a rien à voir avec celle des autres compactes généralistes ou premium.

Logiquement, cette Mazda 3 de quatrième génération devrait être remplacée d’ici quelques années au plus tard. Mais justement, on ignore ce qui est prévu chez Mazda à ce sujet. Et il n’est même pas certain que le constructeur prévoie de concevoir en interne une nouvelle génération de cette voiture évoluant dans une catégorie en forte perte de vitesse sur le marché européen.

Une Deepal rebadgée, c’est possible ?

D’après les journalistes de Carscoops, la Mazda 3 actuelle pourrait disparaître après l’année 2026. Et il n’est ensuite pas du tout acquis que sa remplaçante reste japonaise dans sa conception.

Il se trouve que Mazda vient de lancer la nouvelle 6e 100 % électrique pour remplacer l’ancienne 6 thermique, basée sur une plateforme technique chinoise (celle de la Deepal SL03). Et on se demande si Mazda osera reproduire la même stratégie pour concevoir une remplaçante de sa 3 sur le segment inférieur. Toujours d’après Carscoops, Mazda a réservé l’utilisation du nom « Mazda3e » en Europe, en Australie et au Royaume-Uni. Cela ne signifie pas forcément qu’un modèle de ce nom doit arriver prochainement, mais ça peut être un indice.

Il reste des Mazda 100 % Mazda

Rappelons tout de même que Mazda vient de dévoiler son tout nouveau CX-5, conçu à 100 % en interne. Le constructeur planche aussi sur ses premiers modèles électriques conçus en tant que tels dès le départ, qui doivent inaugurer une technologie bien meilleure que celle de la Mazda 6e aux capacités électriques un peu dépassées. Mais le segment des compactes justifie-t-il encore un gros investissement pour Mazda compte tenu de ses volumes déclinants ? Pas sûr…

Mazda 3 (4e Generation)

