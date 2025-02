La Mazda 3 à 23 500€ pour vous convaincre de rouler "différent"

En Europe, la star du marché des compactes reste la Volkswagen Golf même si elle ne domine plus les ventes du Vieux continent, désormais dépassée par les deux citadines du groupe Renault. Elle devance la Toyota Corolla, l’Audi A3 (première du premium), la Peugeot 308 et la Ford Focus.

La Mazda 3 reste très loin de ces références et on ne la croise quasiment pas dans la rue chez nous, l’auto ne figurant jamais dans le top 100 des meilleures ventes françaises. Mais la génération actuelle ne manque pas de charme pour autant avec un design « à l’ancienne » qui comprend un très long capot, une philosophie de conception tournée vers la légèreté et des motorisations atmosphériques (en plus de la technologie e-Skyactiv X à taux de compression ultra-élevé qui ne s’est pas révélée être aussi révolutionnaire qu’annoncé).

Désormais débarrassée du diesel en raison de l’évolution du marché européen, cette Mazda 3 laisse le choix entre les technologies essence à hybridation légère e-Skyactiv G et e-Skyactiv-X avec un moteur atmosphérique développant 140 chevaux en version de base. Dans son premier niveau de finition Prime-Line comprenant une présentation extérieure assez basique (jantes de 16 pouces), une climatisation manuelle mais tout de même le régulateur de vitesse adaptatif et la connectivité smartphone totale sans fil, elle s’affiche actuellement à partir de 23 500€ au lieu de 28 000€ grâce à une remise de 4 500€.

La Mazda 3 au prix d’une Renault Clio

Cette remise de 16,07% donne ainsi accès à une auto à l’habitabilité très moyenne dans la catégorie (petit coffre et places arrière un peu étriquées) mais à la fois confortable, très plaisante à conduire et joliment finie. Une proposition un peu à part dans la catégorie des compactes généralistes, qui se retrouve quasiment au prix des citadines (ou des citadines haut de gamme à 28 000€ si vous en profitez pour ajouter le puissant moteur e-Skyactiv X de 186 chevaux et une meilleure finition « Centre Line »).

Avec un seul petit problème : la présence d’un malus écologique 2025 assez important en France (de 818€ pour le modèle de base de 140 chevaux ou de 330€ pour le « gros » moteur Skyactiv-X de 186 chevaux). Ce qui ne suffit pas à disqualifier cette compacte aux qualités intéressantes à ce prix. Egalement remisée, la Volkswagen Golf démarre toujours au-dessus des 30 000€ à titre d'exemple (et avec une moins bonne dotation)...

