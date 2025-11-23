Votre navigateur ne supporte pas le code JavaScript.
Mazda

À l’aide d’un prototype, Mazda prépare sa propre plateforme 100 % électrique !

Dans Futurs modèles / Scoops

Paul Pellerin

SCOOP – Un prototype affichant des pièces de carrosserie modifiées provenant d’un SUV Mazda CX-90 a été photographié sur une route de Californie par nos chasseurs de scoop. Sous cette étrange carrosserie se cache la première plateforme 100 % électrique prévue pour les futurs modèles électriques de la marque japonaise.

C’est près du centre de développement de Mazda situé en Californie que nos chasseurs de scoop ont croisé un prototype Mazda reprenant des éléments de carrosserie provenant d’un Mazda CX-90 et qui au passage ont été très modifiés. Ainsi on constate que la face avant a été remaniée et qu’elle s’équipe d’une calandre fermée et que les entrées d’air sont limitées.

De plus, l’empattement a été considérablement raccourci, réduisant ainsi la distance entre le bord avant de la porte et le passage de roue. La longueur totale est également nettement inférieure à celle du CX-90, notamment en raison des modifications apportées aux passages de roue arrière dues à un porte-à-faux arrière plus court.

Le prototype Mazda a des allures étranges, utilisant le style d’un SUV Mazda CX-90, il s’approche en taille d’un Mazda CX-50, les deux modèles étant vendus sur le marché nord-américain. Mais ce que l’on ne voit pas, c’est que ce prototype utilise la nouvelle plateforme Skyactiv-EV réservée en priorité aux futurs modèles 100 % électriques de la marque japonaise.
La nouvelle plateforme Skyactiv-EV équipe ce prototype !

Ce curieux prototype a des airs de Mazda CX-90, mais d’une taille comparable à celle d’un Mazda CX-50 (5,73 m de long alors que le CX-90 mesure 5,12 m). On constate d’ailleurs que la carrosserie qui lui sert d’habit est un peu trop large pour lui, car les voies avant et arrière ne sont pas suffisamment larges et les roues semblent perdues dans des passages de roues bien trop grands pour elles. Mais le plus important est invisible à l’œil nu, car il s’agit de la première plateforme conçue par Mazda pour ses prochains véhicules 100 % électriques. Une base technique Skyactiv-EV qui devrait équiper plusieurs modèles électriques à commencer par un SUV compact prévu pour l’année 2027.

La carrosserie de ce prototype n’est qu’une simple enveloppe servant à camoufler la plateforme Skyactiv-EV qui est vraisemblablement moins large et plus adaptée à un modèle compact. On le constate avec ces roues bien en retrait dans les passages de roues.
Après l’accord avec Changan, Mazda volera de ses propres ailes

Jusqu’à présent la marque Mazda investissait peu dans le 100 % électrique. L’exemple de la Mazda MX-30 (dotée d’une plateforme de modèle thermique modifiée) dans  ses versions avec ou sans prolongateur d’autonomie n’ayant pas été un succès commercial, la marque Mazda s’est tournée vers le groupe chinois Changan afin d’utiliser sa plateforme EPA1 pour créer la berline électrique  Mazda 6e et le futur SUV Mazda CX-6e qui sera lancé l’an prochain. Les prochains modèles électriques utiliseront la plateforme Skyactiv-EV qui, si elle est principalement réservée aux modèles électriques, cette base est également multi-énergies, ce qui permettra à Mazda de proposer avec son futur SUV électrique prévu pour 2027 (il pourrait se nommer CX-5e) une version à motorisation hybride rechargeable, mais ce ne sera sans doute pas avant 2028.

