Mazda dévoile le nouveau CX-50 pour les Etats-Unis

Mazda n'a pas tardé à dégainer. Le mois dernier, le constructeur d'Hiroshima annonçait l'arrivée d'une nouvelle vague de SUV, découpée en deux parties. Les CX-50, CX-70 et CX-90 pour les Etats-Unis, et les nombres pairs CX-60 et CX-80 pour l'Europe. En attendant de découvrir les deux grands frères du CX-5 sur le Vieux Continent, Mazda dévoile aujourd'hui le plus petit de la liste, à savoir le CX-50.Un modèle un peu particulier puisqu'il permettra à Mazda de jouer des coudes sur un segment bien spécifique aux Etats-Unis : celui des SUV "virils", avec les Subaru Forester/Outback en point de mire.

Pour y parvenir, Mazda a dû imposer des séances de musculation à la base du CX-30 pour obtenir cet engin aux boucliers spécifiques. Mazda ne précise pas les dimensions du CX-50 qui sera probablement plus imposant que le CX-30, d'autant plus que la base technique est légèrement différente.

Le CX-50 sera en effet uniquement vendu en transmission intégrale et boîte automatique une option qui n'est même pas disponible sur le CX-30. Et côté moteurs, Mazda a vu gros avec le quatre cylindres atmosphérique 2.5 essence, ou bien le 2.5 turbocompressé de 250 ch. Avec cette combinaison, Mazda vise donc à nouveau Subaru sur ce segment bien particulier du baroudeur "cossu". D'ailleurs, ce CX-50 adopte des modes de conduite spécifiques pour le tout-terrain et le remorquage.

On le rappelle donc, mais sa commercialisation n'est pas prévue en Europe. Il faudra attendre pour découvrir les nouveautés en France, puisque les CX-60 et CX-80 débarqueront dans les prochains mois.