Mazda va lancer deux nouveaux grands SUV en Europe

Mazda a officialisé l'arrivée de deux nouveaux SUV pour sa gamme européenne : les CX-60 et CX-80. Ceux-ci se placeront donc au-dessus du CX-5, qui vient d'être (légèrement) restylé. Ils seront lancés d'ici deux ans.

Mazda va ainsi considérablement renforcer son offre de baroudeurs sur le Vieux Continent et s'adresser à de nouveaux clients, notamment via le CX-80, un grand gabarit qui sera doté de trois rangées de sièges. La marque indique que ces modèles participent à une offensive dans le premium. Il y a de fortes chances que ces SUV poussent vers la sortie la berline et le break 6.

Le constructeur fait aussi savoir que ce seront ses premiers modèles hybrides rechargeables en Europe. Les versions plug-in auront un quatre cylindres associé à un bloc électrique. Le constructeur proposera aussi de nouveaux six cylindres en ligne, essence et diesel, avec une micro-hybridation 48V. Il n'est toutefois pas encore question de 100 % électrique, la marque rappelant qu'elle développe actuellement une nouvelle base pour ce genre de moteur, qui sera prête en 2025.

L'offensive SUV aura aussi lieu à l'international. Le constructeur proposera en Amérique du Nord et d'autres marchés hors Europe les inédits CX-50, CX-70 et CX-90, ces derniers ayant "une structure de caisse élargie".