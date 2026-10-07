Pour l'anecdote, le roi Louis XVI et sa famille utilisèrent une "berline" pour s'enfuir durant la Révolution. Il sera malheureusement (ou heureusement) arrêté sur son chemin, à Varennes. C'est dire si le concept existe depuis... longtemps. Aujourd'hui, à l'époque moderne, la berline familiale est une automobile à toit rigide fixe, avec un pare-brise fixe, deux ou quatre portes latérales, et quatre fenêtres latérales (ou 6 pour certaines). Voici pour la définition officielle. Et l'archétype de cette catégorie est par exemple feue la Renault Talisman, la Ford Mondeo ou la Volkswagen Passat... Elle peut aussi disposer d'une cinquième porte, le hayon, qui offre plus de praticité pour charger le coffre en bagages ou objets encombrants, contrairement à la berline à malle de coffr

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La Giulia a été restylée en 2022, et a marqué en 2016 le retour de la marque italienne sur le segment des berlines familiales. Et de belle manière. Tout le monde s'accorde en effet pour dire qu'il s'agit d'une très belle auto, toute aussi latine que d'inspiration plus germanique, afin justement de venir chatouiller les références Audi A4, BMW Série 3 ou Mercedes Classe C.

Chose qu'elle ne parvient toujours pas à faire, certes. Elle vit dans leur ombre, c'est le moins que l'on puisse dire, mais cela permet de faire des affaires en occasion, car les cotes sont moins soutenues, surtout en diesel.

La Giulia propose en tout cas une gamme de moteurs puissants, qui va de 136 ch à 210 ch en diesel, et de 200 à 510 ch (pour la version radicale Quadrifoglio) en essence. Elle est étudiée pour un plaisir de conduite maximal, et cela se traduit dans les faits par un agrément de conduite redoutable, au même niveau ou même meilleur que celui d'une Série 3. C'est dire ! Direction millimétrique, châssis ferme mais pas inconfortable, performances systématiquement élevées par rapport à la puissance des moteurs, elle fait fort.

Sa qualité de finition est bonne, digne du premium, même si un peu en-dessous des références, et son équipement complet mais pas aussi high-tech que chez les allemands.

Enfin terminons par la fiabilité. Et là, elle fait mentir toute la mauvaise réputation qu'il peut y avoir autour de la marque, en affichant au contraire une grande sérénité à ce niveau. Elle fait donc partie, sans honte aucune, de notre sélection.

Ce n'est pas grâce à ses prix qu'elle se retrouve dans cette sélection, vous vous en doutez. Ils sont en effet élevés, quelle que soit la génération, et ont même tendance à remonter lorsqu'il s'agit de celles rentrées dans le cercle des "youngtimers" (génération E30, E36, E46 ou toutes les M3...). On s'intéressera ici seulement aux trois avant-dernières : la E46 (98-2005), la E90 (2005-2013) et la F30 (2012-2019, en photo), sachant que la dernière "G20" est encore très chère.

Si ce ne sont les prix qui nous font la choisir, c'est plutôt son excellente homogénéité. La qualité de fabrication des différentes générations est exceptionnelle (un peu moins vrai pour la E90), les performances toujours au rendez-vous, tandis que les consommations sont bien maîtrisées par BMW de façon générale. Le choix de motorisation est grand, en 4 cylindres, 6 cylindres en ligne et même 3 cylindres pour la F30. Les puissances font aussi le grand écart avec des entrées de gamme autour de 100 ch à 130 ch selon les générations, et des modèles sportifs qui grimpent allègrement au-dessus de 300 ch, sans parler des versions M3. Le comportement, toujours sportif, ravira les amateurs de conduite. Les meilleurs choix : 320i, 325i ou 330i E46 ou E90, 325d et 330d E90, 320i, 328i, 318d, 320d et 330d F30.

L'habitabilité est par contre passable même si elle s'améliore de génération en génération, en même temps que la longueur s'accroît, ainsi que le volume de coffre. Sachez enfin que si les prix d'achat sont certes élevés, on s'y retrouve en général à la revente... Au final, toutes les versions ne sont pas bonnes à acheter, mais les meilleures valent le coup (coût ?). On surveillera la fiabilité des diesels sur la E90 entre 2005 et 2012 (soucis de chaîne de distribution essentiellement).

Peut-être une surprise pour vous de retrouver cette grande berline française (fabriquée en Chine cependant) dans notre sélection 2025. Elle doit sa présence essentiellement grâce à ses tarifs canons en seconde main. En effet, elle décote beaucoup plus que ses rivales allemandes les Audi A6, BMW Série 5 ou Mercedes Classe E. Et pour cause, son manque d'image la pénalise fortement, sur un segment où elle cela est très important.

Pourtant, cette DS 9 ne manque pas d'arguments. Elle est spacieuse, hyper confortable, et même plutôt dynamique sur la route, étonnamment. Sa qualité de finition et les matériaux utilisés à bord, quoi qu'on en pense, sont à la hauteur du statut premium revendiqué.

C'est un peu moins le cas pour les motorisations, mais la DS 9 propose tout de même jusqu'à 360 ch pour sa version hybride rechargeable la plus puissante, et 225 ch minimum.

Son équipement, même si un peu moins technologique que les meilleures rivales, n'a pas à rougir non plus, avec de la connectivité, des suspensions gérées par caméra qui lit la roue et adapte l'amortissement, la vision nocturne, les sièges ventilés et massants, même à l'arrière, la conduite autonome de niveau 2, etc.

Les prix sont véritablement une bonne affaire, avec la possibilité d'acquérir des modèles de 2 ans à peine qui ont perdu plus de 40 % de leur valeur, et qui affichent moins de 30 000 km au compteur.

La fiabilité est enfin bien meilleure que celle du DS 7 Crossback, en partie car elle a bénéficié des améliorations concernant l'électronique, ayant été commercialisée bien plus tard.

Depuis 2001 et la vraie deuxième mouture de sa familiale, Ford reconquiert de la clientèle chez les acheteurs de cette catégorie. Il faut dire que les progrès par rapport à la devancière sont flagrants : équipement, tenue de route, qualité de finition, tout va mieux. La fiabilité est correcte pour la Mondéo 2 malgré quelques soucis avec les diesels, et la troisième génération ne fait pas trop parler d'elle non plus, sinon en bien pour son confort, son équipement et surtout son habitabilité aussi gigantesque que ses prix sont petits.

Pour les passagers, pour les bagages, c'est en effet grand luxe. Et la gamme de motorisation est étendue, avec en plus la possibilité d'opter pour une très bonne boîte manuelle pilotée à double embrayage Powershift.

Avec l'arrivée de la 4e génération sur le marché, les prix en occasion, surtout ceux de la 3e génération (la seconde est déjà très abordable et va le rester) se tassent grandement. C'est aussi déjà le cas pour cette dernière, qui décote assez vite. Une bonne affaire, car elle fait preuve d'un meilleur agrément encore, d'un équipement technologique de pointe, d'aides à la conduite efficaces. Seul son poids un peu élevé se manifeste par des performances quelconques et une consommation un peu élevée. Mais c'est la meilleure des Mondéo.

Vous ne l'auriez pas imaginée dans notre sélection, n'est-ce pas ? Il est vrai qu'elle fait très peu parler d'elle, et qu'elle est très rare sur le marché de la seconde main. Mais.... car il y a un « mais », cette berline est une affaire exceptionnelle ! Déjà financièrement parlant. Que ce soit le modèle diesel 2.2 200 ch, ou les modèles essence 2.0 245 ch ou 3.3 370 ch, les prix sont canon. On peut économiser 50 % par rapport au prix du neuf pour des exemplaires qui ont parfois 4 ans tout au plus, mais affichant peu de kilomètres. Dans la situation de prix tendus sur le marché actuellement, c'est exceptionnel.

Ensuite, la Stinger n'a qu'un seul défaut : son habitabilité arrière. Pour tout le reste, elle est capable de venir chatouiller des références comme les BMW Série 3 et 4, ou encore les Audi A5 et A5 Sportback. Elle est même encore plus dynamique sur la route. Son châssis est affûté comme un katana, sa direction plus précise qu'un scalpel. Ses performances sont de haute volée, surtout avec le 3.3 V6 servi en transmission intégrale. Un peu comme l'Alfa Giulia en fait.

Reste un manque d'image flagrant, comme cette dernière justement, qui ne lui permet pas de lutter à armes égales avec les modèles allemands premium, ce qui explique aussi ses prix attractifs. Mais c'est tout de même une auto très impressionnante. Si vous avez la patience d'attendre le bon modèle, ce sera un excellent achat.

Ce fut une petite révolution pour la marque que de sortir cette familiale aguicheuse, tandis que la tradition était de faire dans la discrétion, à la mode 626, invisible dans la circulation. Objectif atteint puisque la 6 a redoré le blason de Mazda de belle façon. Avec en plus une version MPS surpuissante. Et mis à part quelques détails de fiabilité, les propriétaires la plébiscitent.

Le problème, c'est qu'ils sont trop peu nombreux pour la faire sortir de l'anonymat où, tout comme la Honda Accord, elle se trouve. La deuxième génération a pourtant enfoncé le clou avec en plus des moteurs diesel maison et essence convaincants et efficients. La troisième (en photo) a ajouté une plastique plus aguicheuse et des technologies de pointe, aussi bien en équipement qu'en motorisations avec des moteurs diesels capable de passer la norme Euro6 sans piège à Nox (moteurs SkyActiv-D). Mais encore une fois, on la voit trop peu. En occasion, de vraies bonnes affaires sont à réaliser, par rapport à la concurrence. Elle reste encore dans notre sélection, malgré son invisibilisation progressive.

Cette berline allemande est fort discrète sur notre marché hexagonal. Son manque de succès, en neuf comme en occasion, rend ses tarifs plus abordables que ceux de la concurrence. Il faut dire aussi que ses prestations n'ont pas toujours été au niveau. À son lancement, elle manquait d'agrément de conduite, avec des moteurs essence poussifs, et des diesels extrêmement bruyants et agricoles.

Mais avec les années, et surtout après un restylage en 2013, discret extérieurement mais plus profond techniquement, elle a retrouvé de la superbe. Les moteurs essence atmosphériques ont progressivement laissé la place à des moteurs turbo. Le "vieux" 2.0 CDTI a été remplacé, pour les plus petites puissances, par un plus moderne 1.6 CDTI de 120 ou 136 ch, tandis qu'il était rendu plus civilisé pour les grosses puissances (jusqu'à 195 ch).

L'ergonomie a été améliorée aussi au restylage avec l'adoption d'un écran tactile et la disparition de nombreux boutons. Le combiné d'instrumentation pouvait aussi devenir numérique. Bref, une belle mise à jour. Et ce sont ces modèles restylés que nous vous conseillons. On peut en trouver à partir de 6 000 € en diesel 2.0 CDTI 140 ch, avec moins de 170 000 km. Plus rares, les modèles essence sont aussi plus chers, autour de 8 000 € pour un modèle 1.8 140 ch, avant restylage.

La seconde génération baptisée "Gran Sport" et arrivée en 2017 n'est pas du tout une mauvaise auto. Mais elle a connu moins de succès, se trouve plus difficilement donc. Et surtout elle est énorme, avec un gabarit de grande routière, soit 4,90 m de long ! Mais une habitabilité moyenne et un volume de coffre inférieur de plus de 150 litres par rapport à une Skoda Octabia 30 cm plus courte...

Voilà une grande berline statutaire française. Par rapport à la 407 qu'elle a remplacée, elle est plus grande, plus confortable, mieux équipée et surtout plus fiable. En effet, même si les diesels connaissent quelques maux communs à tous les diesels chez de nombreux constructeurs, la tranquillité est globalement de rigueur. On déconseillera toutefois le 1.6 HDI 110 et les premiers e-HDI 112, même s'ils suffisent à emmener la française. On leur préférera le 1.6 e-HDI 115 et les 2.0 HDI et BlueHDI, de toute façon plus performants, plus fiables et toujours sobres.

Sur le plan pratique, ce n'est pas la meilleure. Elle manque de petits rangements et ceux existants manquent eux de volume. Par contre sa qualité de fabrication est excellente et surtout, ses prestations routières sont au-dessus du lot. Un des tout meilleurs compromis confort/tenue de route qu'il nous ait été donné d'expérimenter. Bien sûr la toute dernière 508 "2" fait mieux encore en termes d'agilité et de dynamisme, mais cette première génération était excellente à l'époque, et la 508 II pêche côté fiabilité.

Alors même si elle manque un peu d'aspects pratiques, c'est une bonne machine à rouler en famille. Et à des prix très doux en seconde main aujourd'hui (moins de 4 500 € pour le ticket d'entrée, si on veut moins de 200 000 km). Elle sortira peut-être de notre sélection l'année prochaine, à cause de son âge qui avance...

La Laguna 3 a un problème : il s'appelle Laguna 2. Sa devancière, sortie en 2001, a en effet pâtit d'une fiabilité catastrophique à ses débuts, qui a tué d'entrée de jeu l'image de cette familiale pourtant bourrée de qualités.

Dommage, car la Laguna 2 restylée, dès 2005, avait redressé la barre de belle façon. Et la troisième génération est presque exemplaire, en tout cas plus que de nombreuses allemandes. Elle est donc tout simplement à conseiller, surtout si vous avez un budget très réduit, car elle est aujourd'hui très abordable, car injustement boudée sur le marché de l'occasion. Dynamique, bien finie globalement, équipée très correctement, d'un gabarit encore contenu, elle a aussi pour avantage d'exister en vignette Crit'Air 1, pour les derniers modèles essence fabriqués (après 2011).

La version break "Estate" est assez fluide et pratique, sans être une déménageuse comme les anciennes "Nevada", mais on se concentre ici sur les versions berlines, dont le volume de coffre est suffisant sans être parmi les meilleurs (450 litres) mais la praticité du hayon compense.

Et pour les plus sportifs dans l'âme, la Laguna 3 existe en version "GT" dotée du châssis 4Control à 4 roues directrices, qui lui offre une vivacité et une tenue de route de haute voltige. Verdict : foncez !

Avec elle, on a les prestations d'une familiale, pour le prix d'une compacte ! La première génération date un peu aujourd'hui, et ses prestations routières, même si bonnes à l'époque, marquent aujourd'hui le pas en termes de confort ou d'amortissement. Plus vraiment un bon plan aujourd'hui, sauf pour les tout petits budgets.

L'Octavia 2 est plus chère mais cette dernière s'est tellement améliorée encore sur de nombreux points qu'elle justifie ses tarifs plus élevés. Le rapport prix/habitabilité/prestations est en tout cas excellent. Le 1.9 TDI 105 est à conseiller en diesel et les essences sont sans souci.

La troisième génération (2013, en photo en version restylée) semble porter encore plus loin le côté homogène et raisonnable, à bon prix, de cette familiale tchèque. Plus grande, montée sur un nouveau châssis modulaire et léger, elle se prend au jeu de la montée en gamme et rivalise avec une Passat pour bien moins cher. Et toujours ce volume de chargement digne d'une soute à bagage de 747. La berline raisonnable mais maline par excellence.

La dernière génération est arrivée à un niveau de prestations presque digne des premiums. Mais elle est encore chère. Si vous avez les moyens, c'est un excellent choix. Moteurs modernes, dont des hybrides rechargeables, fiabilité honnête, habitabilité en hausse, volume de coffre toujours au top, équipement fourni et technologique. Si en plus elle était sexy, elle serait parfaite.

Tesla Model 3

Enfin une familiale électrique dans notre sélection des meilleures familiales d'occasion. Il aura fallu attendre 2025, mais pourquoi ? Car jusqu'ici, les prix n'étaient pas spécialement sympathiques, et il était compliqué de faire de bonnes affaires. Mais depuis notre dernière mise à jour, les choses ont changé. Il est désormais possible de se porter acquéreur d'une Model 3 affichant un kilométrage raisonnable pour moins de 17 000 €. Des modèles propulsion à autonomie standard, qui afichent déjà plus de 300 ch et un 0 à 100 en moins de 6 secondes (5,6 s. exactement). Pas mal.

Et si les modèles de début de carrière ont pu recevoir quelques critiques justifiées concernant leur niveau de finition, cela a été amélioré petit à petit. L'équipement est par contre sans faille, et les mises à jour régulières (et gratuites) apportent de nouvelles fonctionnalités avec le temps. Il y a toujours débat sur l'aspect premium de la marque, évidemment, mais il n'y a pas débat sur l'efficience remarquable de cette berline, qui peut afficher grâce des consommation très basses (moins de 16 kWh de moyenne possible), une autonomie correcte avec le petite batterie de 50 kWh, et même confortable avec la batterie grande autonomie de 75 kWh.

Les prestations routières sont au-dessus de la moyenne, mais le confort, lui, est en dessous. Il faut en être conscient. C'est mieux avec la version restylée (fin 2023).

La fiabilité est très bonne, même si pas parfaite, et un SAV un peu compliqué à contacter parfois est compensé par la présence du réseau de superchargeurs, peu cher pour remplir sa batterie et si pratique car maillant très bien le territoire.

Cette Volvo est une très bonne machine à rouler, pour un budget réduit aujourd'hui. Certes, par rapport à sa taille, l'habitabilité n'est pas exceptionnelle, ni pour les passagers, ni surtout pour les bagages. Mais à son bord, le confort est remarquable. Les motorisations ne sont pas les plus sobres, ni les plus performantes, mais les diesels 5 cylindres sont mélodieux et délivrent un bel agrément. De plus, leur fiabilité est au-dessus du lot. L'équipement est correct, surtout du côté sécuritaire. Insonorisation, qualité de la sono, confort des sièges sont d'autres atouts de cette familiale nordique. Et le fait qu'elle soit discrète sur le marché français fait que ses cotes sont à un niveau correct, inférieures aux Premium allemandes, alors que ses prestations l'en rapprochent.

La seconde génération est aussi à étudier, avec un comportement routier qui se rapproche d'une bonne BMW. Les tarifs sont plus doux depuis que la troisième génération est sortie, mais les inconvénients en termes d'habitabilité sont toujours là, et passent moins bien que pour la première génération (volume de coffre de 380 litres digne d'une simple compacte...).

Enfin la dernière génération (en photo) est plus accessible aujourd'hui, et représente aussi un bon choix, avec une grande variété de motorisations, dont un hybride rechargeable surpuissant. L'habitabilité n'est oujours pas son point fort mais le style est plaisant, l'équipement riche, et la fiabilité malheureusement un peu moins bonne que précédemment, sans que cela représente une raison de déconseiller un achat.

Sachez qu'à millésime équivalent, une BMW Série 3 de même puissance coûtera au bas mot 3 000 à 4 000 € de plus !



D'autres bons choix, dans de plus petits budgets : Peugeot 406, Citroën Xantia, Mazda 626, Nissan Primera, Lancia Lybra, Opel Vectra (depuis 2002), Alfa Romeo 156, Audi A4...

Pour résumer, quelles sont les meilleures familiales d'occasion ?