Pour l'anecdote, le roi Louis XVI et sa famille utilisèrent une "berline" pour s'enfuir durant la Révolution. Il sera malheureusement (ou heureusement) arrêté sur son chemin, à Varennes. C'est dire si le concept existe depuis... longtemps. Aujourd'hui, à l'époque moderne, la berline familiale est une automobile à toit rigide fixe, avec un pare-brise fixe, deux ou quatre portes latérales, et quatre fenêtres latérales (ou 6 pour certaines). Voici pour la définition officielle. Et l'archétype de cette catégorie est par exemple la Renault Talisman, la Ford Mondeo ou la Volkswagen Passat... Elle peut aussi disposer d'une cinquième porte, le hayon, qui offre plus de praticité pour charger le coffre en bagages ou objets encombrants, contrairement à la berline à malle de coffre.

Ce n'est pas grâce à ses prix qu'elle se retrouve dans cette sélection, vous vous en doutez. Ils sont en effet élevés, quelle que soit la génération, et ont même tendance à remonter lorsqu'il s'agit de celles rentrées dans le cercle des "youngtimers". On s'intéressera ici seulement aux trois dernières : la E46 (98-2005), la E90 (2005-2013) et la F30 (2012-2019).

SI ce ne sont les prix qui nous font la choisir, c'est plutôt son excellente homogénéité. La qualité de fabrication des différentes générations est exceptionnelle, les performances toujours au rendez-vous, tandis que les consommations sont bien maîtrisées par BMW de façon générale. Le choix de motorisation est grand, en 4 cylindres, 6 cylindres en ligne et même 3 cylindres pour la F30. Les puissances font aussi le grand écart avec des entrées de gamme autour de 100 ch à 130 ch selon les générations, et des modèles sportifs qui grimpent allègrement au-dessus de 300 ch, sans parler des versions M3. Le comportement, toujours sportif, ravira les amateurs de conduite. Les meilleurs choix : 320i, 325i ou 330i E46 ou E90, 325d et 330d E90, 320i, 328i, 318d, 320d et 330d F30.

L'habitabilité est par contre passable même si elle s'améliore de génération en génération, en même temps que la longueur s'accroît, ainsi que le volume de coffre. Sachez enfin que si les prix d'achat sont certes élevés, on s'y retrouve en général à la revente... Au final, toutes les versions ne sont pas bonnes à acheter, mais les meilleures valent le coup (coût ?).

Une américaine dans notre sélection ? Et qui plus est d'un constructeur qui n'est même plus présent en Europe ? Oui, et on assume. En effet, la Cruze, sortie en 2009, représente une excellente affaire. Bien sûr, ce n'est pas la meilleure des autos, dans aucun domaine d'ailleurs. Mais elle n'est mauvaise en rien. Suffisamment spacieuse, bien équipée, plutôt bien fabriquée même si les matériaux utilisés ne sont pas extraordinaires, elle se paye même le luxe de se trouver loin d'être désagréable à conduire.

Ses performances sont dans la moyenne, ses moteurs pas désagréables non plus, même si les diesels VCDi sont un peu creux à bas régime (ils sont en tout cas sobres). En fait, elle fait preuve d'une belle homogénéité autour de la moyenne. Alors pourquoi elle plutôt qu'une autre ?

Tout simplement parce que ses tarifs en occasion sont extraordinairement bas. On trouve des modèles essence de moins de 130 000 km, 8 ans d'âge, à moins de 4 500 €. Des diesels 130 ch pour encore moins cher que ça, mais ils auront plus de 200 000 km. Même un puissant 2.0 VCDi 163 se trouve à moins de 6 000 €. Et il reste en vignette Crit'Air 2, qui est encore tranquille en termes de restrictions de circulation pendant encore un moment. Une belle affaire donc que la Cruze, d'autant qu'en plus la fiabilité ne pose pas de gros soucis. Pour l'entretien, il existe encore des centres de service Chevrolet, et la plupart des concessions Opel, et bien sûr des garages indépendants, peuvent sans souci officier.

Depuis 2001 et la vraie deuxième mouture de sa familiale, Ford reconquiert de la clientèle chez les acheteurs de cette catégorie. Il faut dire que les progrès par rapport à la devancière sont flagrants : équipement, tenue de route, qualité de finition, tout va mieux. La fiabilité est correcte pour la Mondéo 2 malgré quelques soucis avec les diesels, et la troisième génération ne fait pas trop parler d'elle non plus, sinon en bien pour son confort, son équipement et surtout son habitabilité aussi gigantesque que ses prix sont petits.

Pour les passagers, pour les bagages, c'est en effet grand luxe. Et la gamme de motorisation est étendue, avec en plus la possibilité d'opter pour une très bonne boîte manuelle pilotée à double embrayage Powershift.

Avec l'arrivée de la 4e génération sur le marché, les prix en occasion, surtout ceux de la 3e génération (la seconde est déjà très abordable et va le rester) se tassent grandement. C'est aussi déjà le cas pour cette dernière, qui décote assez vite. Une bonne affaire, car elle fait preuve d'un meilleur agrément encore, d'un équipement technologique de pointe, d'aides à la conduite efficaces. Seul son poids un peu élevé se manifeste par des performances quelconques et une consommation un peu élevée. Mais c'est la meilleure des Mondéo.

Elle a mené une carrière bien trop timide comparée à ses qualités intrinsèques (carrière aujourd'hui finie puisqu'elle n'est plus commercialisée en France). C'est en effet une excellente machine à rouler, à la fois confortable et dynamique.

Sa fiabilité peut être considérée comme quasi sans faute, génération après génération. L'avant dernière génération (la 7e) fut la première à inaugurer un diesel fait "maison", le 2.2 CTDI, qui s'est avéré d'emblée un excellent moteur (à peine quelques soucis de volant moteur). La dernière génération est une sorte de synthèse idéale entre design réussi (moins fade que les précédentes), confort, habitabilité, équipement et plaisir de conduite.

Elle existe depuis longtemps aussi en break Tourer, disposant d'un meilleur volume de chargement et de plus de praticité, mais ici, on parle de berline... On la trouve quasi exclusivement en diesel 2.2 i-CTDI/i-DTEC 150 ch, excellent en performances et consommation. Les moteurs essence 2.0 156 ch et 2.4 201 ch sont rares en occasion, mais fortement recommandables. Elle se trouve par contre à des tarifs légèrement supérieurs à la moyenne du marché, car elle possède une bonne image de marque.

La familiale coréenne a mené une carrière plus que discrète chez nous. Mais comme souvent, les plus discrètes ne sont pas les moins douées. Et la i40 dispose de nombreux atouts, dont des prix très abordables en occasion. Mais ce n'est pas tout. Elle est bien équipée, habitable et dispose d'un coffre de bon volume (mais son accès est difficile, car pas de hayon mais une malle).

La consommation de ses blocs diesels est correcte, leur agrément aussi, même si on aurait aimé plus de punch et des puissances plus élevées dans la gamme (1.7 CRDI 115 et 136 ch, pas plus). L'unique moteur essence 1.6 GDI 135 ch est à déconseiller, il manque de couple pour emmener cette berline.

Le confort est feutré, il est d'ailleurs privilégié au dynamisme de conduite. La i40 est donc une grande voyageuse agréable sur autoroute, mais les spéciales de rallye ne sont pas pour elle. Sa fiabilité est à montrer en exemple en tout cas, un autre avantage. Au global, c'est une familiale à découvrir, pour sortir un peu des européennes et japonaises.

Vous ne l'auriez pas imaginée dans notre sélection, n'est-ce pas ? Il est vrai qu'elle fait très peu parler d'elle, et qu'elle est très rare sur le marché de la seconde main. Mais.... car il y a un « mais », cette berline est une affaire exceptionnelle ! Déjà financièrement parlant. Que ce soit le modèle diesel 2.2 200 ch, ou les modèles essence 2.0 245 ch ou 3.3 370 ch, les prix sont canon. On peut économiser 30 % par rapport au prix du neuf pour des exemplaires qui ont parfois 1 an tout au plus, ou bien un peu plus âgés mais affichant très peu de kilomètres.

Ensuite, la Stinger n'a qu'un seul défaut, aller, deux peut-être : son habitabilité arrière, et le fait qu'elle n'existe pas en propulsion. Pour tout le reste, elle est capable de venir chatouiller des références comme les BMW Série 3 et 4, ou encore les Audi A5 et A5 Sportback. Elle est même encore plus dynamique sur la route. Son châssis est affûté comme un katana, sa direction plus précise qu'un scalpel. Ses performances sont de haute volée, surtout avec le 3.3 V6 servi en transmission intégrale.

Reste un manque d'image flagrant qui ne lui permet pas de lutter à armes égales avec les modèles allemands premium, ce qui explique aussi ses prix attractifs. Mais c'est tout de même une auto très impressionnante.

Ce fut une petite révolution pour la marque que de sortir cette familiale aguicheuse, tandis que la tradition était de faire dans la discrétion, à la mode 626, invisible dans la circulation. Objectif atteint puisque la 6 a redoré le blason de Mazda de belle façon. Avec en plus une version MPS surpuissante. Et mis à part quelques détails de fiabilité, les propriétaires la plébiscitent. Le problème, c'est qu'ils sont trop peu nombreux pour la faire sortir de l'anonymat où, tout comme la Honda Accord, elle se trouve. La deuxième génération a pourtant enfoncé le clou avec en plus des moteurs diesel maison et essence convaincants et efficients. La troisième a ajouté une plastique plus aguicheuse et des technologies de pointe, aussi bien en équipement qu'en motorisations avec des moteurs diesels capable de passer la norme Euro6 sans piège à Nox (moteurs SkyActiv-D). Mais encore une fois, on la voit trop peu. En occasion, de vraies bonnes affaires sont à réaliser.

Cette berline allemande est fort discrète sur notre marché hexagonal. Son manque de succès, en neuf comme en occasion, rend ses tarifs abordables. Il faut dire aussi que ses prestations n'ont pas toujours été au niveau de la concurrence. À son lancement, elle manquait d'agrément de conduite, avec des moteurs essence poussifs, et des diesels extrêmement bruyants et agricoles.

Mais avec les années, et surtout après un restylage en 2013, discret extérieurement mais plus profond techniquement, elle a retrouvé de la superbe. Les moteurs essence atmosphériques ont progressivement laissé la place à des moteurs turbo. Le "vieux" 2.0 CDTI a été remplacé, pour les plus petites puissances, par un plus moderne 1.6 CDTI de 120 ou 136 ch, tandis qu'il était rendu plus civilisé pour les grosses puissances (jusqu'à 195 ch).

L'ergonomie a été améliorée aussi au restylage avec l'adoption d'un écran tactile et la disparition de nombreux boutons. Le combiné d'instrumentation pouvait aussi devenir numérique. Bref, une belle mise à jour. Et ce sont ces modèles restylés que nous vous conseillons. On peut en trouver à partir de 8 500 € en diesel 2.0 CDTI 140 ch, avec moins de 90 000 km. Plus rares, les modèles essence sont aussi plus chers, autour de 10 000 € pour un modèle 1.4 Turbo 140 ch.

Voilà une grande berline statutaire française. Par rapport à la 407 qu'elle a remplacée, elle est plus grande, plus confortable, mieux équipée et surtout plus fiable. En effet, même si les diesels connaissent quelques maux communs à tous les diesels chez de nombreux constructeurs, la tranquillité est globalement de rigueur. On déconseillera toutefois le 1.6 HDI 110 et les premiers e-HDI 112, même s'ils suffisent à emmener la française. On leur préférera le 1.6 e-HDI 115 et les 2.0 HDI et BlueHDI, de toute façon plus performants et toujours sobres.

Sur le plan pratique, ce n'est pas la meilleure. Elle manque de petits rangements et ceux existants manquent eux de volume. Par contre sa qualité de fabrication est excellente et surtout, ses prestations routières sont au-dessus du lot. Un des tout meilleurs compromis confort/tenue de route qu'il nous ait été donné d'expérimenter. Bien sûr la toute dernière 508 "2" fait mieux encore en termes d'agilité et de dynamisme, mais cette première génération était excellente à l'époque.

Alors même si elle manque un peu d'aspects pratiques, c'est une bonne machine à rouler en famille. Et à des prix assez doux en seconde main aujourd'hui (moins de 6 000 €).

La Laguna 3 a un problème : il s'appelle Laguna 2. Sa devancière, sortie en 2001, a en effet pâtit d'une fiabilité catastrophique à ses débuts, qui a tué d'entrée de jeu l'image de cette familiale pourtant bourrée de qualités.

Dommage, car la Laguna 2 restylée, dès 2005, avait redressé la barre de belle façon. Et la troisième génération est presque exemplaire, en tout cas plus que de nombreuses allemandes. Elle est donc tout simplement à conseiller. Dynamique, bien finie globalement, équipée très correctement, d'un gabarit encore contenu, elle est aussi très abordable en occasion, car boudée (injustement).

La version break "Estate" est assez fluide et pratique, sans être une déménageuse comme les anciennes "Nevada", mais on se concentre ici sur les versions berlines, dont le volume de coffre est suffisant sans être parmi les meilleurs (450 litres) mais la praticité du hayon compense.

Et pour les plus sportifs dans l'âme, la Laguna 3 existe en version "GT" dotée du châssis 4Control à 4 roues directrices, qui lui offre une vivacité et une tenue de route de haute voltige. Verdict : foncez !

Avec elle, on a les prestations d'une familiale, pour le prix d'une compacte. La première génération date un peu aujourd'hui, et ses prestations routières, même si bonnes à l'époque, marquent aujourd'hui le pas en termes de confort ou d'amortissement. L'Octavia 2 est plus chère mais cette dernière s'est tellement améliorée encore sur de nombreux points qu'elle justifie ses tarifs plus élevés.

Le rapport prix/habitabilité/prestations est en tout cas excellent. Le 1.9 TDI 105 est à conseiller en diesel et les essences sont sans souci. La troisième génération (2013) semble porter encore plus loin le côté homogène et raisonnable, à bon prix, de cette familiale tchèque. Plus grande, montée sur un nouveau châssis modulaire et léger, elle se prend au jeu de la montée en gamme et rivalise avec une Passat pour bien moins cher. Et toujours ce volume de chargement digne d'une soute à bagage de 747. La berline raisonnable mais maline par excellence.

Cette Volvo est une très bonne machine à rouler, pour un budget réduit aujourd'hui. Certes, par rapport à sa taille, l'habitabilité n'est pas exceptionnelle, ni pour les passagers, ni surtout pour les bagages. Mais à son bord, le confort est remarquable. Les motorisations ne sont pas les plus sobres, ni les plus performantes, mais les diesels 5 cylindres sont mélodieux et délivrent un bel agrément. De plus, leur fiabilité est au-dessus du lot. L'équipement est correct, surtout du côté sécuritaire. Insonorisation, qualité de la sono, confort des sièges sont d'autres atouts de cette familiale nordique. Et le fait qu'elle soit discrète sur le marché français fait que ses cotes sont à un niveau correct, inférieures aux Premium allemandes, alors que ses prestations l'en rapprochent. La seconde génération est aussi à étudier, avec un comportement routier qui se rapproche d'une bonne BMW. Mais les tarifs sont chers, et les inconvénients en termes d'habitabilité sont toujours là, et passent moins bien que pour la première génération.

Sachez qu'à millésime équivalent, une BMW Série 3 de même puissance coûte au bas mot 3 000 à 4 000 € de plus !



D'autres bons choix, dans de plus petits budgets : Peugeot 406, Citroën Xantia, Mazda 626, Nissan Primera, Lancia Lybra, Opel Vectra (depuis 2002), Alfa Romeo 156, Audi A4...

