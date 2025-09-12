Il est encore temps de craquer pour la Mazda MX-5

Quand on veut se faire plaisir avec une vraie voiture de sport, il ne reste plus beaucoup d’offres sur le marché (ou alors elles coûtent vraiment très cher). La savoureuse Toyota GR 86 est partie depuis longtemps, tuée par le malus écologique français. L’Alpine A110 reste quand même assez élitiste à 65 000€ et ses rivales composent tous avec des malus problématiques elles aussi.

Il ne reste vraiment plus que la Mazda MX-5, dont nous avons testé avec bonheur les dernières évolutions l’année dernière. Même si on ne parle pas d’une supercar aux performances de pointe, le petit roadster japonais reste une auto absolument passionnante à conduire.

Il ne reste plus que son petit moteur

Son moteur atmosphérique de deux litres vient de quitter le catalogue en Europe, mais il reste encore la version 1,5 litre de 131 chevaux formant l’entrée de gamme, à partir de 33 000€ (avec hélas 1 504€ de malus écologique 2025).

Et bonne nouvelle : il y a toujours une promo sur la MX-5. Elle s’affiche à 29 500€ au lieu de 33 000€, mais Mazda France offre aussi en ce moment 1 500€ d’accessoires pour la voiture. En définitive, la MX-5 bénéficie donc de 5 000€ d’avantage client.

Bientôt la fin

Sachant que cette MX-5 doit disparaître bientôt de la gamme, c’est peut-être le bon moment de se faire plaisir avec une auto à la fois polyvalente et très sympa à conduire même si ses performances ne feront pas tourner la tête. Elle sera probablement bientôt remplacée par une toute nouvelle génération mais pour l’instant, on n’a aucune information à ce sujet et elle deviendra probablement encore plus chère.

