Accablée en France, la Toyota GR 86 s'améliore encore

93 600€. Voilà ce que coûtait la Toyota GR 86 en France depuis le début de l’année 2024 à cause des 60 000€ de malus auxquels elle avait droit chez nous. Proposé à partir de 33 600€, ce coupé sportif presque aussi abordable que la Mazda MX-5 et encore plus amusant à piloter était ainsi devenu totalement invendable à cause du malus écologique !

Il y a quelques mois, d’ailleurs, Toyota a annoncé que le modèle allait définitivement quitter le marché européen à cause de l’évolution des normes. Maintenant que ce genre d’auto ne cadre plus avec la politique de l’Union européenne (on parle pourtant d’une auto thermique à la consommation assez faible en valeur absolue !), le constructeur japonais préfère ne plus perdre de temps à continuer de la proposer ici (il continue cependant d'importer la GR Yaris).

Une GR 86 améliorée pour les autres

Mais Toyota n’abandonne pas pour autant le développement de sa savoureuse Gr 86. Au Japon, le constructeur vient de dévoiler le millésime 2025 de la voiture. Outre des optiques légèrement revues, elle reçoit quelques améliorations au niveau des amortisseurs et des réglages de la direction, mais aussi de la réponse moteur et de sa cartographie.

Toyota lance aussi l’édition Hakone qui, outre la peinture spéciale Ridge Green, ajoute des jantes de 18 pouces à la finition Bronze, des amortisseurs Sachs et des freins Brembo améliorés. Sous le capot en revanche, on garde le quatre cylindres à plat de 2,4 litres développant 228 chevaux.

La voiture se limitera donc désormais aux marchés comme celui du Japon ou des Etats-Unis. Chez nous, elle n’existe désormais plus qu’en occasion.