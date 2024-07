EN BREF Version restylée Citadine sportive 290 ch À partir de 46 300 € Malus : 60 000 €

Il y a 4 ans lors du lancement de la Toyota Yaris GR, qui aurait pensé que cette sportive allait autant marquer les esprits. Honnêtement personne. Alors certes, la Yaris la plus dévergondée avait un sacré CV avec un « petit » 3 cylindres de 260 ch, une boîte mécanique et surtout une transmission intégrale ; le tout dans un habillage spécifique, qui n’a plus rien à voir avec une Yaris traditionnelle. Mais cela n'explique pas tout.

Le simple pari du premier constructeur mondial s’est transformé en un succès dépassant toutes les attentes. Ainsi, pour la France, Toyota avait prévu d’en vendre 56 par an et le constructeur japonais en a écoulé environ 350 chaque année pour un total de 1 026 exemplaires, soit 10 fois plus que les objectifs initiaux. Une réussite inespérée et globale puisqu’il s’en est vendu près de 18 000 exemplaires en Europe. Toutefois, en raison des réglementations environnementales, qui n’en finissent pas de se durcir et du malus de plus en plus coûteux, on aurait pu penser que Toyota allait jeter l’éponge. Eh bien non ! Contrairement à beaucoup de constructeurs généralistes, qui ont fait le choix de faire disparaître les sportives de leur catalogue, Toyota persiste. Ainsi, la Supra et cette Yaris GR sont toujours présentes dans la gamme. Malheureusement, ce n’est plus le cas de la GR86, qui est passée à la trappe.

dailymotion La Toyota Yaris GR est-elle toujours la meilleure sportive quatre roues motrices ?

Esthétiquement, la Yaris GR cuvée 2024 n’évolue presque pas. Les quelques modifications se concentrent principalement sur l’adoption d’un nouveau bouclier plus ajouré afin d’améliorer le refroidissement, mais aussi démontable en cinq parties au lieu d’une pour accélérer leur remplacement en cours de rallye (et en réduire le coût). À l’arrière, les feux se prolongent désormais sur la partie centrale et cette pièce intègre aussi les feux de recul et le 3ᵉ stop. Malgré ces transformations, elle conserve son gabarit de citadine avec sa carrosserie 3 portes et ses ailes arrière hypertrophiées.

Un habitacle complètement repensé

Les quelques rares critiques envers la Yaris portaient sur la position de conduite trop haute et le champ de vision limité. Pour résoudre ces problèmes, Toyota a tout « simplement » complètement revu la présentation de sa sportive. Alors qu’elle partageait jusqu’alors une planche de bord identique à celles des Yaris traditionnelles, elle hérite aujourd’hui d’une spécifique. Très carrée, verticale et légèrement orientée vers le conducteur, elle semble directement issue des années 80, tant son design tranche avec le reste de la production. Alors naturellement, elle cède à la modernité avec une instrumentation numérique 12,3 pouces qui remplace la traditionnelle à aiguilles, tandis que l’écran multimédia 8 pouces est abaissé de 15 mm afin d’en faciliter son utilisation. Les boutons sont également moins nombreux et plus accessibles puisqu’ils sont regroupés en bas de la console centrale avec notamment les modes de transmission, les boutons d'ESP et la commande de mode de conduite (Eco, Normal ou Sport). On regrettera simplement que les matériaux utilisés ne soient pas plus qualitatifs, car il y a beaucoup de plastiques durs.

Enfin, pour résoudre le souci de position de conduite, Toyota a implanté le siège 25 mm plus bas et remonter le rétroviseur intérieur, ce qui améliore la position de conduite et la visibilité.

Pas de changement pour ce qui est des aspects pratiques avec une habitabilité arrière réduite et un volume de coffre identique à la Yaris normale.

Plus de puissance, mais pas que

Sortir 261 ch d’un trois cylindres 1.6 litres était déjà une belle performance, mais apparemment ce moteur en avait encore sous le coude puisque les ingénieurs ont encore augmenter la puissance du moteur qui atteint désormais 290 ch, tandis que le couple atteint 390 Nm contre 360 Nm précédemment. Pour atteindre cela, la pression du turbo progresse en passant de 1,6 à 1,8 bar. L’autre grande nouveauté concerne l’introduction d’une boîte automatique à 8 rapports. Mais les changements ne se cantonnent pas à cela. Ainsi, la suspension a été affermie (+ 28 % à l’avant et 11 % à l’arrière), la caisse a été rigidifiée avec davantage de points de soudure (+ 13 %) et de colle (+ 24 %). Enfin, la transmission intégrale voit sa gestion électronique modifiée, avec des répartitions AV/AR optimisées selon les modes de conduite : 60/40 en mode Normal (comme l’ancienne), 53/47 en mode Gravel (celui-ci est inédit) et un mode Track possédant désormais une répartition variable entre 60/40 et 30/70 suivant les situations. En clair, notre Yaris peut devenir par moment en propulsion.