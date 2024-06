Charles Leclerc marchand de glace et amateur de gros son

On peut être le premier monégasque à s’imposer à Monaco depuis Louis Chiron en 1931, mais ce n’est pas une raison pour ne pas quitter son baquet de temps à autre. Car pour Charles Leclerc, le business n’est pas seulement sur la piste.

Le pilote Ferrari se multiplie, et profite de sa notoriété pour faire plaisir à son banquier, à son palais et à ses oreilles. C’est ainsi qu’il devient l’« ambassadeur » de la marque danoise Bang & Olufsen. Le spécialiste du son haut de gamme a fait appel à lui, histoire de profiter de son image de jeune prodige de la F1, mais aussi, selon les dires de ses communicants, de son talent de pianiste.

Moins loquace, le directeur financier du fabricant de systèmes audios, présent dans nombre de voitures, n’a pas livré le montant de la transaction de ce partenariat. L’association dano-monégasque devrait en tout cas déboucher sur une utilisation de l’image de Leclerc, mais aussi sur un produit exclusif siglé à son nom. En revanche, on ne sait pas si le pilote pourra porter les écouteurs B&O beoplay EX, à 399 euros en course, mais il devrait pouvoir les acquérir avec une grosse ristourne.

Leclerc n’est pas le premier ambassadeur de la marque danoise, puisqu’auparavant, ce rôle était tenu par le Chinois Lay Zang. Totalement inconnu sous nos latitudes, ce chanteur est une star à domicile, un spécialiste de la M Pop (M pour mandarin) et l’un des finalistes de la Star'Ac chinoise en 2005. Nul doute que la notoriété récente de la F1 (et donc de Leclerc) en Chine a dû pousser Bang & Olufsen vers son nouvel ambassadeur connu là-bas comme ici.

Mais si Charles Leclerc se contente de prêter son image au fabricant de sons, il n’en va pas de même pour sa troisième activité, plus culinaire. Car si le pilote apprécie l’audio de qualité, il n’en dédaigne pas une petite glace pour autant, et il va faire chaud sur le circuit de Spielberg en Autriche ou le pilote dispute le grand prix ce week-end.

Alors, son manager Nicolas Todt (fils de Jean), lui a soufflé une idée : pourquoi ne pas s’associer aux deux fondateurs des enseignes de glaces Grom. Et voilà les quatre hommes embringués dans une nouvelle marque : les glaces Lec (pour Leclerc, évidemment).

Mais comme on ne saurait reprocher au pilote d’être prêt à tout pour assurer sa diversité financière, même à encourager les tifosis à manger gras, ses glaces sont garanties basses calories. Ses vanillove, salty caramel, swirly pistachio-oh, peanut caramel tango, et chocolat crunch, le nom des cinq parfums choisis, ne dépassent pas 399 calories. Ils sont disponibles chez Monoprix au prix de 5,69 euros pièce. C’est moins cher que du matériel Bang & Olufsen.