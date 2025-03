Ce long essai de 2000 km, dans lequel nous relevons une consommation tout sauf scandaleuse pour un moteur essence puissant (légèrement au-dessus des 9 litres aux 100 km sur l’autoroute et à 10 litres en ville), nous amène à la contrepartie malheureuse de ces capacités dynamiques vivifiantes : sachant que l’électrification de la Giulia se limite à son système stop & start, elle avoue au moins 131 g/km de CO2 en version diesel de 160 chevaux et 177 g/km avec le moteur de 280 chevaux. Notre exemplaire en finition Veloce revendique même 185 g/km de CO2, ce qui oblige à payer un malus écologique français 2025 de 45 990€ ! Ajoutez des prix logiquement au niveau de ses concurrentes premium allemandes (50 600€ en diesel Sprint de base et tout de même 63 600€ pour notre Veloce Q4 de 280 chevaux) et vous comprenez pourquoi on ne voit pas si souvent cette voiture sur la route.

C’était pourtant assez bien parti avec tout de même avec 150 000 Alfa Romeo écoulées dans le monde en 2017 (avec la Giulia, le Stelvio, la vieillissante compacte Giulietta et la très confidentielle 4C), avant la contraction des ventes les années suivantes (52 530 autos écoulées en 2022, 62 000 en 2024 malgré l’arrivée du Tonale).

La Giulia (et le Stelvio) n’ont jamais réussi à s’approcher des chiffres de vente des meilleures familiales compactes premium du marché, alors qu’ils devaient permettre à Alfa Romeo de concurrencer BMW, Mercedes et Audi partout sur leurs principaux marchés en visant des volumes énormes (400 000 autos en 2022 selon l’objectif initial !). Devenue quasiment invendable chez nous en France à cause de son malus rédhibitoire sur les versions essence, elle disposait pourtant bien de vraies qualités face aux références en plus d’une personnalité différente.

C’est plus que jamais l’incarnation parfaite de la « voiture de journaliste » : une auto dont on loue les qualités dynamiques et qui semble parfaitement indiquée pour apporter un peu d’émotion au quotidien pour les rares puristes de la chose, mais boudée par la clientèle. Ceux qui ne jugent que par les gros écrans l’ont probablement vite trouvée ringarde, d’autres ont peut-être craint pour sa fiabilité (la fiche fiabilité de Caradisiac indiquait cependant une tenue dans le temps peu conformes aux vieux clichés sur les Italiennes) ou sa valeur résiduelle, avant qu’elle soit achevée chez nous par l’évolution des normes. Et je confirme que j’ai encore plus envie d’en avoir une maintenant qu’en 2016…