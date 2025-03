La toute nouvelle Alfa Romeo Giulia doit être présentée avant la fin de l’année 2026. Basée sur la plateforme STLA Large (comme la récente Dodge Charger américaine), elle devrait laisser le choix entre une version 100% électrique et des variantes essence électrifiées mais attention, elle ressemblera sans doute davantage à un crossover qu’à une vraie berline.

-Lancée en 2016, la Giulia se négocie à partir de 15 000€ pour ses exemplaires diesel les plus kilométrés sur La Centrale. Pour moins de 30 000€, on trouve des exemplaires affichant moins de 100 000 km équipés du moteur essence de 200 ou 280 chevaux en finition Veloce. Comptez en revanche au minimum 55 000€ pour la Quadrifoglio (avec beaucoup de kilomètres).

-Moins intéressante à conduire mais encore plus belle à regarder, l’Alfa 159 (2005-2011) demande un peu plus de 12 000€ sur La Centrale pour des exemplaires en bon état (mais au kilométrage très important).

-Très jolie elle aussi et même réputée dans sa version GTA V6, la 156 (1997-2007) s’affiche à moins de 6 000€ sur La Centrale mais avec des kilométrages impressionnants. On trouve actuellement une version GTA à 20 000€ mais avec 182 000 km et un état assez moyen.

-Propulsion comme la Giulia, la 75 (1985-1992) et la Giulietta (1977-1985) font désormais office de véritables voitures de collection et commencent à devenir rares.