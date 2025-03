L’Alfa Romeo Giulia telle qu’on la connait actuellement marquait le grand retour du constructeur italien en tant que marque premium face à BMW, Mercedes et Audi. Elle s’attaquait à la Série 3, à l’A4 et à la Classe C avec une nouvelle architecture technique à propulsion et des mécaniques puissantes (en quatre et six cylindres).

Restylée en 2022, cette Giulia reste très loin des chiffres de vente de ses concurrentes allemandes et n’a jamais permis d’imposer Alfa Romeo sur ce marché malgré quelques bonnes années à la fin de la précédente décennie. Comme le Stelvio, elle doit laisser la place à un tout nouveau modèle dont la commercialisation démarrera au plus tard à la fin de l’année prochaine. Ce modèle disposera d’une version 100% électrique mais, conformément à l’évolution du marché, permettra aussi d’opter pour des déclinaisons utilisant une mécanique thermique.

Quelle silhouette ?

Comme le rapportent les spécialistes d’ItalPassion, cette future Giulia devrait s’éloigner de la silhouette de la berline classique « tricorps » ce qui a d’ailleurs été confirmé par le directeur de la marque. Pour se fondre dans la tendance des SUV qui continuent inlassablement de grapiller des parts de marché ? Pas que, puisque cette silhouette conviendrait mieux à l’intégration des grosses batteries de sa version électrique : le fait de devoir faire rentrer des accumulateurs de 100 kWh ou plus dans une voiture mesurant largement moins de cinq mètres serait en effet plus compliqué dans une vraie berline que dans un véhicule s’approchant du genre « crossover ».

Pour l’instant, tous les modèles de berlines électriques équipées de très grosses batteries (100 kWh ou plus) mesurent toutes près de 5 mètres de long ou plus. Sur le terrain des berlines du segment inférieur (celui de la Giulia), la taille des batteries reste très en-dessous de 90 kWh (brut) actuellement sur le marché. Pour rappel, la future Giulia sera basée sur l’architecture STLA Large déjà utilisée par la dernière Dodge Charger, une berline électrique aux batteries de 100,5 kWh (brut) mesurant 5,25 mètres de long. Elle devrait mesurer environ 50 cm de moins en longueur que cette dernière…