Avec la Série 2 Gran Coupé 20d, BMW vous tente avec la seule berline coupé diesel du marché, alors séduit ?

La concurrence : peu développée

Les berlines coupé n’ont jamais été très nombreuses sur le marché. Les rivales se trouvent aussi dans le segment des berlines compactes tricorps qui se comptent sur une main. Encore plus en diesel. Face à cette Série 2 Gran coupé, on peut donc lui opposer l'Audi A3 berline 35 TDI. Du côté de Mercedes, qui vient de renouveler sa CLA, mais celle-ci sera en priorité électrique. Avec ce diesel, BMW se retrouve donc presque seul dans la catégorie. Une bonne occasion pour la firme munichoise.

À retenir : pour ceux qui veulent une berline BMW originale

Pour ceux qui n’ont pas les moyens d’acquérir une Série 3, cette Série 2 Gran Coupé peut représenter une façon d’accéder plus facilement à l’univers des berlines de la marque à l’hélice. Fortement décriée, cette motorisation diesel est tout à fait recommandable en raison d’un tempérament agréable, d’un comportement relativement dynamique et de consommations mesurées, le tout sans ou avec un petit malus. Ses tarifs sont toutefois plus onéreux que son homologue puisque la différence de tarif atteint 2 600 € à l’avantage de l’essence et ce n’est pas le malus qui compense son écart.

Caradisiac a aimé

Les lignes plus harmonieuses

Le comportement toujours aussi sympa

Pas de malus ou très limité

La consommation mesurée

Peu de désagréments liés au diesel

Caradisiac n'a pas aimé

Le volume de coffre réduit des versions électrifiées

Les tarifs élevés