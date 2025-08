Afin d’appuyer sa volonté de montée en gamme, Peugeot réduit, depuis quelques mois, le nombre de variantes de la plupart de ses modèles en se concentrant sur les plus complètes, et donc les plus coûteuses. La E-408 se plie à ce choix en ne proposant que les niveaux de finition Allure et GT.

Pour le client, cela se traduit par la présence systématique de la clé mains libres, de la caméra de recul, des jantes de 19", du régulateur de vitesse adaptatif, des vitres arrière surteintées et de la navigation connectée avec Trip Planner. La pompe à chaleur, les sièges avant et le volant chauffant sont également de la partie, dans le but de limiter la consommation en hiver. Avec un prix de base fixé à 44 000 €, cette variante offre un rapport prix/dotation séduisant.

Contre 2 000 € supplémentaires, la GT gagne les radars de stationnement avant, les projecteurs Matrix LED, le Driver Sport Pack et le hayon électrique. Un peu juste vu la somme demandée.

Quant aux options, elles sont assez peu nombreuses, comme de tradition chez Peugeot. Quitte à augmenter quelque peu la facture, autant opter pour le pack Vision 360° (800 €), même si le fonctionnement de ses caméras est désormais très daté ou pour l’excellent système audio Premium développé par le spécialiste français Focal (850 €, réservé à la GT).