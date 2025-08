La concurrence : un très large éventail

À mi-chemin entre la berline et le SUV, la E-408 multiplie mécaniquement le nombre de modèles auquel elle peut être opposée. Si on considère que le concept auquel la Peugeot est le plus proche est celui du SUV coupé, on peut légitimement hésiter avec l’Audi Q4 e-tron Sportback, le BMW iX2, le Cupra Tavascan, le Ford Capri, le Skoda Enyaq Coupé ou encore le Volkswagen ID.5. Son cousin 3008 est également sur la liste des modèles qui offrent des prestations proches. Du côté des berlines, la nouvelle Mercedes CLA est également une concurrente de poids.

À retenir : une bonne surprise

Alors que nous nous attendions à une électrique made by Stellantis de plus, c’est-à-dire une auto qui offre des prestations correctes mais ne brille pas particulièrement, la E-408 se révèle finalement être une meilleure compagne de voyage qu’attendue. Notamment parce que son autonomie est plus importante qu’espérée. L’architecture propre à cette version en fait également la plus vive et à la plus agréable à conduire de la famille 408.

Caradisiac a aimé

Efficience de la mécanique

Comportement routier plus vif que celui des autres 408

Très bon compromis fermeté/confort des sièges avant

Caradisiac n'a pas aimé

Vitesse de charge décevante

Concept "entre-deux" qui la met en concurrence avec de très nombreux modèles