Audi : des options en abonnement, comme les feux LED matriciels

Qui aurait cru qu'un jour, l'automobile suivrait le schéma du jeu vidéo ? Pas grand monde, quinze ans en arrière. Pourtant, les modèles commerciaux évoluent, et la connectivité à distance et la facilité des mises à jour permettent aux constructeurs d'adopter de nouvelles stratégies. Cela a été notamment rendu populaire par Tesla qui propose différents équipements "à la demande", et les autres marques suivent désormais, en allant plus loin. Chez BMW, il est par exemple possible d'accéder à certaines options sous la forme d'abonnements (pour éviter ainsi de payer pour une option présente matériellement dans l'auto mais qui n'aurait d'utilité qu'un court laps de temps sur la vie de l'auto).

Audi compte suivre cette politique puisque la marque introduit en Allemagne et en Norvège un nouveau format d'accès aux options. Le système du "pay to play" (payer pour utiliser) va s'appliquer à un équipement pour le moins inédit : les phares.

Sur les e-tron et e-tron Sportback, les clients pourront ainsi accéder aux feux Matrix LED, mais seulement par abonnement. Sans le paiement, les conducteurs n'auront accès qu'aux feux Full LED classiques. A la revente en occasion, le client suivant profitera des mois d'abonnement restants, mais devra par la suite choisir de les prolonger ou de les arrêter.

Ce format d'abonnement pourrait s'étendre au reste du catalogue et être proposé prochainement sur d'autres marchés européens et mondiaux.