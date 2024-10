Ford Capri, le SUV électrique qui fera parler votre oncle bagnolard

De série en finition « Capri », le SUV embarque le très gros écran central, une climatisation automatique bi-zone, le volant et les sièges chauffants, le démarrage sans clé, le chargeur à induction ou encore le régulateur de vitesse adaptatif. La présentation extérieure ne paraît pas trop « pingre » avec les optiques à LED et des jantes de 19 pouces.

Le niveau Premium ajoute des jantes de 20 pouces qui font chuter l’autonomie maximale WLTP d’une vingtaine de kilomètres, une sellerie Sencico, des phares à éclairage matriciel ou encore le système sonore Bang & Olufsen. Il reste des options comme la pompe à chaleur à 1 150€, les sièges AGR à 600€ mais aussi quelques packs. Mais la dotation de série reste correcte, même sans opter pour le niveau « Premium ».

Le détail techno : pas besoin de suspension pilotée

Alors que les constructeurs automobiles tendent à généraliser les systèmes d’amortissements pilotés et adaptatifs, Ford se passe de cette technologie et fait l’impasse sur le « DCC » proposé en option chez Volkswagen. Malgré les plus de 2,1 tonnes sur la balance, les metteurs au point ont réussi à concevoir un modèle familial à la fois confortable et dynamique. Le Capri ne maltraite pas trop les vertèbres de ses passagers, il plonge, tangue mais parvient tout de même à observer une belle rigueur comportementale et même à générer un peu de plaisir. Sur ce coup, les gens de chez Ford sont assez bons.