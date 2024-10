Ford Capri, le SUV électrique qui fera parler votre oncle bagnolard

A quoi faut-il comparer le nouveau Ford Capri ? A la plupart des SUV électriques familiaux du marché, pour sûr, mais plus particulièrement aux modèles qui se la jouent « coupé ». En la matière, il faut chercher du côté du groupe Volkswagen pour trouver ses concurrents qui reposent tous sur la même architecture que lui : le Cupra Tavascan démarre à 46 990€ avec le moteur de 286 chevaux, alors que le Capri n’offrira qu’un moteur de 170 chevaux connecté à des batteries plus petites (52 kWh) pour 46 400€ (mais l’Espagnol n’a pas droit au bonus écologique français à cause de sa fabrication chinoise). Le Volkswagen ID.5 démarre à 50 500€ avec le moteur de 286 chevaux et les batteries de 77 kWh et le Skoda Enyaq Coupé commence à 55 850€ avec le même groupe motopropulseur.

A 49 900€, le Ford Capri Propulsion 286 reste donc près de ses cousins et rivaux mais un Tesla Model Y Grande Autonomie Propulsion reste moins cher (46 990€ avant bonus) de même que la plupart des modèles familiaux plus classiques.

A retenir : demandez une remise si le Capri vous plaît

Si vous faites partie de ceux qui apprécient le design de ce nouveau Capri au nom si osé, le grand frère de l’Explorer ne présente rien de rédhibitoire dans sa version Propulsion 286 et il possède même un vrai petit caractère sur la route (point assez rafraîchissant en ces temps !). Hélas, la tarification hors bonus le positionne comme un modèle assez élitiste (écartons la version à petites batteries à 46 400€ qui rejoindra le catalogue en 2025), exactement comme ses concurrents directs. Voilà pourquoi Ford devra sans doute, comme c’est déjà le cas chez Skoda ou Volkswagen par exemple, compter sur de généreuses remises en concession pour le faire rentrer dans la zone du bonus. Il existe déjà une remise « sous condition de reprise » à 46 900€, qui permet de soustraire les 4 000€ du bonus écologique français 2024 au prix d’achat du modèle. Tout de suite, il devient nettement plus intéressant.

Caradisiac a aimé

L'interface de bord efficace

L'efficience sur la route

L'habitabilité

Le comportement dynamique intéressant

Caradisiac n'a pas aimé

Le prix élevé et hors bonus

Version Transmission Intégrale pas bcp plus performante

Le nom quand même très marketing

Pas de batteries 79 kWh sur la Propulsion