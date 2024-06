Le Cupra Tavascan qu'il ne faut pas acheter

Nous avons enfin essayé le Cupra Tavascan, ce fameux cousin « sportif » des Volkswagen ID.5, Audi Q4 e-tron Sportback et autres Skoda Enyaq Coupé (eux-mêmes extrapolés des versions à la carrosserie plus classique).

Évidemment, Cupra nous a d’abord donné le volant de la version la mieux équipée et la plus puissante, la VZ de 340 chevaux. Équipé d’un groupe motopropulseur désormais commun à toutes les variantes haut de gamme des SUV électriques de milieu de gamme du groupe Volkswagen (mais aussi aux berlines Volkswagen ID.7 GTX et van ID.Buzz GTX qui le combinent à des batteries plus grosses), ce Cupra Tavascan VZ se facture évidemment plus cher que les 46 990€ du Tavascan V de 286 chevaux.

Beaucoup plus cher, même. Certes, il paraît normal qu’une telle version demande une petite rallonge eu égard à son statut. Mais à 64 930€ (soit 17 940€ de différence !), les 54 chevaux en plus qu’il apporte (de même que les équipements de série plus généreux) ne nous paraissent pas valoir le coup. Car face à la concurrence, ce Tavascan haut de gamme reste nettement moins puissant et performant qu’un Tesla Model Y Performance, qui ne demande que 57 990€ avec un groupe motopropulseur de près de 500 chevaux et un 0 à 100 km/h expédié sous les 4 secondes (contre 5,5 secondes à l’Espagnol) pour une autonomie maximale similaire.

Certes, l’Audi Q4 e-tron 55 facture encore plus cher ce groupe motopropulseur de 340 chevaux (70 400€) mais un Hyundai Ioniq 5 N, infiniment plus efficace, ludique et performant (600 chevaux en puissance maximale permanente), ne demande plus « que » 10 000€ à rajouter.

Le Tavascan V paraît bien plus judicieux, mais…

On ne voit donc vraiment aucune raison objective de choisir ce Tavascan VZ à ce prix élitiste au regard de la concurrence et du peu de sportivité ajoutée. La version V de base, au contraire, paraît tout à fait recommandable à son tarif. Elle n’y perdra d’ailleurs pas beaucoup en performances avec son unique moteur arrière de 286 chevaux et gagnera même en autonomie (558 km). Hélas, sa fabrication chinoise l’empêche de bénéficier du bonus écologique français de 4 000€. C’est fort dommage car à 46 990€ le morceau avec un très bon niveau d’équipement de série (grosse batterie de 77 kWh, aides à la conduite de niveau 2, climatisation tri-zone, écran tactile de 15 pouces, jantes de 19 pouces…), il en donne plus qu’un Renault Scénic E-Tech (au même prix avant bonus) ou qu’un Peugeot E-3008 par certains aspects !