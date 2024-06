Le Cupra Tavascan joue les premiums et sportifs sans pour autant être prétentieux

Nous avons pu en prendre le volant fin mai dernier, désormais, la marque dévoile les tarifs de son dernier-né. La gamme est pour le moins réduite puisque ce Tavascan n’est disponible qu’avec une seule batterie et deux moteurs différents (V et VZ). Toutefois, quatre packs d’équipements permettent de le personnaliser.

Le Tavascan V débute à 46 990 €, un prix qui, théoriquement, donne droit au bonus écologique. Seulement, si ce SUV a été conçu et développé à Barcelone, sa production est située en Anhui en Chine, ce qui lui interdit de bénéficier du coup de pouce de l’État. L’entrée de gamme V s’équipe d’un électromoteur de 286 ch (propulsion) et d’une batterie d’une capacité de 77 kWh lui garantissant un rayon d’action de 568 ch. Son tarif est pour le moins compétitif puisque le Volkswagen ID.5 démarre à 50 500 € (286 ch et 558 km) comme le Volvo C40 Recharge (231 ch et 486 km). Quant à l’Audi Q4 Sportback e-tron, il s’éloigne franchement en s’affichant 55 500 € (286 ch et 547 km). En plus d’être moins cher que ces concurrents, le Tavascan est celui qui va le plus loin.

L’autre déclinaison se nomme VZ et s’écarte franchement du prix de base puisqu’il nécessite plus de 20 000 € supplémentaires, alors que son accumulateur est identique. Il se différencie par l’ajout d’un second moteur sur le train avant portant sa puissance à 340 ch. Cela fait cher payer l’électromoteur, qui ne se justifie pas réellement sur un SUV familial, même typé dynamique. Facturé 64 930 €, il profite d’un meilleur équipement, d’une valeur de 10 390 € par rapport au V.

Quatre packs d'équipements

Cupra propose quatre packs d’équipements pour agrémenter son Tavascan :

Immervise (de série VZ ou 7 205 € sur V) : système audio Sennheiser, Top View camera 360º, Pack Ambien Light XL, sièges baquets bleu pétrole en suédine Dinamica recyclée, sièges avant électriques, chauffants et en microfibres recyclées, jantes en alliage 20’’, accoudoir central arrière avec trappe à skis, double plancher de coffre, rétroviseurs rabattables électriquement avec vue bordure.

Adrenaline (de série sur VZ ou 10 390 € sur V) : pack Immersive + jantes en alliage en cuivre 21 pouces, phares matrix LED, affichage tête haute à réalité augmentée, DCC Sport, toit panoramique et alarme antivol.

Extreme (uniquement sur VZ au prix de 6 850 €) : pack Adrenaline + jantes en alliage forgé en cuivre 21 pouces, pneus performance, sièges avant CUP Bucket*, sièges avant électriques, chauffants et ventilés.

Hiver (sur V et VZ au prix de 1 500 €) : pompe à chaleur, sièges avant et arrière chauffants, pare-brise chauffant.

Le Cupra Tavascan est d’ores et déjà disponible à la commande pour des livraisons prévues cet été.