Le salaire du patron de Ford fait jaser aux Etats-Unis (mais il reste loin de Carlos Tavares)

Qui a dit que les Américains étaient plus libéraux que les Français sur la rémunération des grands patrons d’entreprise ? Il y a quelques jours, le salaire de Carlos Tavares faisait beaucoup parler chez nous (mais aussi dans d’autres pays où sont présentes les marques du groupe Stellantis). Le directeur général de la structure issue de la fusion entre PSA et FCA en 2021 touchera 36,5 millions d’euros au titre de sa rémunération pour l’année 2023, dont une prime de 10 millions d’euros et des versements prévus sur le long terme.

Mais celui du patron de Ford fait aussi tiquer les syndicats aux Etats-Unis. Jim Farley, le directeur général du constructeur américain, a touché très exactement 26 470 033 dollars de rémunération en 2023 (soit environ 24,4 millions d’euros). Cette somme comprend 1,7 million de dollars de salaire de base, 2,4 millions de dollars de bonus et 20,3 millions de dollars d’actions.

Une augmentation de 26%

Augmenté de 26% par rapport à 2022 grâce notamment à de bons résultats pour Ford sur l’année 2023 avec un chiffre d’affaires de 176 milliards de dollars en hausse de 11%, ce salaire fait hurler le syndicat de l’UAW aux Etats-Unis. Notons au passage que Bill Ford, le président du conseil d’administration de Ford et héritier de la famille, a lui touché 20,6 millions de dollars en 2023.