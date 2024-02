Le salaire record de Carlos Tavares

Il y a quelques jours, le groupe Stellantis a dévoilé de beaux résultats financiers pour l’année 2023. La formation issue de la fusion de PSA et de FCA en 2021 a vendu 6% de voitures en plus dans le monde par rapport à 2022 et gardé une marge opérationnelle très haute, à plus de 12%.

Sans surprise, le directeur général de Stellantis va profiter de ces bons résultats pour s’octroyer une très belle rémunération au titre de l’année 2023. Alors que son salaire de 2022 avait déjà fait jaser (14,9 millions d’euros de salaire fixe et 23,5 millions au total), celui de 2023 atteindrait 23,5 millions d’euros et pourrait même monter jusqu’à 36,5 millions d’euros au final : il bénéficierait notamment d’une prime de 10 millions d’euros liée à la transformation économique du groupe Stellantis d’après le rapport officiel publié cette semaine. Cette rémunération compte aussi des versements prévus sur le long terme, avec des pensions de retraite et des bonus.

Un vote des actionnaires le 16 avril prochain

Pour que Carlos Tavares puisse toucher ces revenus, il faudra attendre le vote des actionnaires du groupe lors de l’assemblée générale prévue le 16 avril prochain. Il s’agirait d’un nouveau record pour un dirigeant français du milieu de l’automobile, bien aidé dans ses prétentions salariales par les résultats de son groupe et le 1,9 milliard de prime qu’il vient de verser aux employés.