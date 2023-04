Le salaire de Tavares "soumis" aux actionnaires

Mise à jour du jeudi 13 avril à 15h20

La rémunération de Carlos Tavares validée

Lors de l’assemblée générale du groupe Stellantis, les actionnaires ont validé la rémunération du patron, sous condition qu’il remplisse les objectifs fixés par l’entreprise.

Ainsi, Mr Tavares pourrait toucher 23,5 millions d’euros. L’année dernière, plus de la moitié des actionnaires n’étaient pas favorables au montant accordé. Pour l’exercice 2022, le vent a tourné puisqu’ils sont 80 % à avoir validé son salaire. À noter que la rémunération de Richard Manley, l’ancien directeur de Fiat-Chrysler, a été validée à 51 %. Pour ce dernier, le montant atteint 51 millions d’euros !

***

Ce jeudi aura lieu l’assemblée générale des actionnaires du groupe Stellantis. Bien évidemment, le sujet de la rémunération de Carlos Tavares et d’autres cadres va être soumis à un vote. L’année dernière, déjà, plus de la moitié des actionnaires n’avaient pas approuvé la politique du groupe en la matière. En plus de critiquer le montant des salaires, le manque de transparence vis-à-vis des primes liées aux résultats manquait également de transparence, selon les actionnaires.

Si la question est posée, le résultat du vote risque de ne pas être pris en compte puisqu’il est uniquement consultatif. Wan Ling Martello, une ancienne dirigeante de Nestlé qui préside le comité de rémunération de Stellantis déclare que « nous reconnaissons que la rémunération est une question importante et complexe ». Seulement, elle complète : « Mais nous reconnaissons aussi le besoin stratégique de retenir et attirer des dirigeants de classe mondiale, dans un contexte de compétition globale ». Par ailleurs, le groupe souligne que la rémunération de Carlos Tavares est « alignée avec celle de ses pairs ».

Pour l’exercice 2021, le groupe avait accordé au patron quelque 66 millions d’euros, même si celui-ci avait perçu "que" 14,9 millions. Des chiffres qui ont de quoi donner le tournis. Pour l’année 2022, la rémunération pourrait atteindre 23,5 millions d’euros, un montant annoncé dans le rapport financier annuel du groupe, à condition que le patron remplisse ses objectifs. Voilà qui ferait du parton portugais l’un des mieux payés du CAC.

Près de 65 000 € par jour

Le bénéfice net de 16,8 milliards d’euros et la forte marge opérationnelle de l’année 2022, ainsi que l'annonce d'un recrutement de 1 200 personnes en France suffiront-ils pour faire passer la pilule auprès des actionnaires ? En février dernier, le groupe a annoncé débloquer la somme de 2 milliards d’euros pour ses employés. Une somme qui permet de verser 3 882 € net de prime à chacun. De son côté, si Carlos Tavares perçoit bien 23,5 millions d’euros, cela équivaut à un salaire journalier de 64 384 €.