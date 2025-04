Reflections of Speed : la Vanquish selon Anthony James

Ce n’est pas évident au premier regard, mais c’est l’Aston Martin Vanquish qui a inspiré la dernière œuvre monumentale de l’artiste anglo-américain Anthony James. Elle a été dévoilée en février dernier dans le cadre du festival d’art « Frieze » qui se tient chaque année à Hollywood.

Anthony James est connu pour ses créations qui jouent avec la géométrie, les matériaux et la lumière. L’œuvre intitulée « Reflections of Speed » ne fait pas exception à la règle.

Sous un entrelacs de faisceaux lumineux, on devine les volumes superbes de l’Aston Martin. Le mariage des filets de LED et des miroirs aux images imprévisibles déjouent l’obscurité et créent une ambiance mystérieuse.

Selon l’artiste, cette impression captivante évoque l’infinité du cosmos.

La silhouette de la Vanquish est comme prisonnière d’une cage métallique à la géométrie hasardeuse. C’est dans le caractère impromptu des lignes de fuite que la sculpture surprend et provoque une sorte de vertige.

Anthony James a passé plusieurs mois à élaborer cette œuvre impressionnante par son volume, celui de la voiture inspirante : elle mesure 5,40 mètres sur 2,6 mètres et pèse 2,7 tonnes.

Le sculpteur raconte que la réalisation de l’objet lui a demandé une année de travail. Passionné d’automobile, Anthony James n’en est pas à sa première collaboration avec Aston Martin. Comme de coutume, il recherche ici encore les convergences entre l’art et le design.Il a bénéficié du soutien du magazine américain « The AZrt Newspaper ».

La sculpture sera présentée au public du Petersen Automotive Museum, fabuleuse institution de Los Angeles, avant d’être mise aux enchères plus tard dans l’année.

Les bénéfices de la vente seront versés à une fondation pour les sapeurs pompiers de Los Angeles. On se souvient combien ces hommes avaient été mis à contribution lors des incendies gigantesques de l’hiver dernier.