Aston Martin Speedster V12, une étoile filante dans le Warwickshire

En 2020, ce n’est pas le moment. Mais chez Aston Martin, ce n’est jamais vraiment le moment de développer des projets fous, faute d’argent. C’est que depuis que Ford a lâché le constructeur anglais après la crise de 2008 pour faire face au marasme, la vénérable maison de Gaydon a une meilleure image auprès du grand public que de ses banquiers.

Tout de même, en cette année 2020, Aston entend bien reprendre du poil de la bête. Lawrence Stroll, un milliardaire canadien vient de remettre plus de 215 millions au pot et l’entreprise est, pour le moment, renflouée. Alors le petit constructeur veut marquer le coup, mais comment ?

L'auto du souvenir

Comme pour la totalité des marques de luxe, la notoriété passe par le sport ou les autos exclusives, les supercars. Et pourquoi pas les deux, se dit-on dans le Warwickshire. Et, justement, quelques années auparavant, en 2013, la marque célébrait ses 100 ans, et, en parallèle, les 54 ans de son unique victoire au Mans avec une DBR1 dont, Carol Shelby lui-même tenait le volant, excusez du peu.

Alors, pour marquer le coup, Aston a produit un concept car baptisé CC 100 Speedster qui, s’il a marqué les esprits, n’a jamais été destiné à la production en série. Jusqu’en 2020 du moins.

Car au début de cette deuxième décennie du siècle, une nouvelle mode s’empare de cette toute petite niche d’autos réservées aux ultras aisées : le speedster, une voiture non seulement sans toit, mais aussi sans pare-brise, des modèles très inspirés du sport à l’ancienne, avec casque et lunettes obligatoires. De quoi provoquer la faillite chez Carglass.

Ferrari vient de présenter sa Monza et McLaren son Elva. Du coup, chez Aston on s’aperçoit qu’on avait raison avant tout le monde et qu’il y a 7 ans déjà, le concept CC100 étant en avance sur tous les autres. Le proto a tellement aiguisé les curiosités qu’un riche collectionneur a fait le siège de l’usine pour se l’offrir, alors qu’il n’était même pas homologuée pour la route.

Alors pourquoi ne pas le produire en série, d’autant que le service Q, qui s’occupe de la personnalisation des Aston, et qui a été baptisé ainsi en hommage à James Bond, a déjà prévu un clone du concept adapté à la route et il est presque prêt. Quelques mois plus tard, le Speedster V12 débarque.

Une boîte à casque mais pas de boîte à gants

Il est proche du CC100 et, fait rare pour une auto de série dérivée d’un concept, il est un peu plus extravagant encore. Du moins si on peut appeler le Speedster une auto de route. C’est qu’avec son V12 de 700 ch sur les roues arrière, ses 1 200 kg seulement, liés à l’afflux de carbone, son 0 / 100 km / h en 3,5 s et ses 300 km / h de pointe, il se mène plus difficilement qu’une Clio.

On est prié de bien serrer la bride de son casque. Lequel dispose d’une petite bulle à l’arrière, derrière le siège du conducteur pour le ranger. Que l’unique passager se rassure : il a droit aux mêmes faveurs. Ce petit rangement est d’ailleurs le seul compromis apporté au confort, car pour le reste, le Speedster est dépouillé comme une auto de piste.

L'engin sera fabriqué à 88 exemplaires vendus à près de 900 000 euros entre 2020 et 2021. Pourtant, l’an passé, un exemplaire, mis aux enchères avec un prix de réserve fixé à 1 million d’euros n’a pas trouvé preneur. Quant à Aston, il se débat toujours dans ses soucis financiers, au point de predre 18 491 euros par voiture vendue .