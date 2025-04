Quels constructeurs automobiles gagnent le plus d'argent par voiture vendue ?

Pour gagner beaucoup d’argent, les constructeurs automobiles cherchent à vendre le plus de voitures possible. Mais le mieux reste évidemment de parvenir à augmenter au maximum la rentabilité de ces voitures plutôt que de viser absolument les volumes.

C’est d’ailleurs de cette façon que le groupe Stellantis avait réussi à afficher des résultats financiers exceptionnels sur l’année 2023. La formation italo-franco-américaine a connu une année 2024 beaucoup plus compliquée, même si son bénéfice net est resté au-dessus de celui de Renault et à égalité avec celui de nouveaux acteurs comme BYD sur cette période si délicate.

Ferrari à la pointe, évidemment

L’analyste Car Industry Analysis a établi son classement des marques automobiles les plus rentables de l’année 2024 en se basant sur leurs bénéfices nets rapportés au nombre de voitures vendues.

Sans surprise, c’est Ferrari qui arrive en tête dans ce classement avec 136 671€ gagnés par voiture vendue (contre 117 927€ en 2023). Un chiffre qui corrobore celui avancé par les journalistes du Moniteur Automobile il y a quelques jours et qui témoigne d’une rentabilité exceptionnelle pour le petit constructeur italien. Derrière, on trouve Porsche avec 18 142€ gagnés par voiture vendue (en baisse par rapport aux 22 747€ en 2023), Mercedes avec 5 692€ (contre 7 890€ en 2023), BMW avec 4 693€ (contre 7 229€ en 2023) et Tesla avec 3 801€ (contre 4 448€ en 2023). Suivent Subaru, Toyota, la General Motors, Isuzu et Volvo.

Des marques qui perdent beaucoup d’argent

A l’inverse, Lucid perd 283 468€ par voiture vendue d’après la même source. Rivian lâche 87 323€ de son côté et Aston Martin, toujours mal en point, perd 18 491€ par auto écoulée.

Rappelons que l’année 2025 devrait être difficile pour les constructeurs automobiles européens, américains, japonais et coréens qui souffrent de la montée en puissance des marques chinoises dans l’Empire du milieu et d’un contexte international plus difficile.