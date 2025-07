Comme chez Ferrari, Aston Martin ou McLaren, il est possible d’aller très loin dans la personnalisation de sa supercar Lamborghini. Des jantes (y compris leurs couleurs) en passant par les habillages extérieurs, les étriers de freins et les finitions intérieures, le programme « Ad Personam » laisse le champs libre et les clients les plus exigeants pourront aussi formuler des demandes spéciales auprès du constructeur. En moyenne, les clients ajoutent au minimum 100 000€ au prix catalogue de la voiture et on atteint très vite ce montant. Au point qu’il sera possible de vous rapprocher du million d’euros en personnalisant la Revuelto de vos rêves jusque dans le moindre détail.

Le détail techno : un V12 traditionnel avec des moteurs électriques dernier cri Le V12 de la Revuelto, entièrement nouveau, n’utilise toujours pas de circuit à injection directe contrairement à celui de Ferrari. Il abandonne aussi le système de désactivation des cylindres introduit sur l’Aventador, qui permettait de rouler avec seulement six cylindres allumés pour réduire la consommation. Grâce à son électrification, il parvient tout de même à consommer moins comme nous avons pu le constater lors de notre essai. En revanche, tablez toujours sur un bon 40 litres aux 100 km en conduite extrême ! Par ailleurs, ce V12 dispose d’un mode « recharge » pour remplir les petites batteries de 3,8 kWh alimentant les moteurs électriques à flux axial. Il faut laisser la voiture tourner dans ce mode pendant 6 minutes pour passer de 10 à 100% de charge. Sinon, le groupe motopropulseur conserve en permanence ses batteries chargées tant qu’on n’active pas le mode « Cita » 100% électrique.