Vous avez adoré Rétromobile 2024

En ces temps où les salons automobiles institutionnels ont le plus grand mal à continuer d’exister, les évènements comme Rétromobile font un carton. C’est désormais à ce genre de rendez-vous qu’il faut aller pour admirer les voitures les plus prestigieuses de l’ère moderne et de l’âge d’or, avec un nombre impressionnant de véhicules à la valeur astronomique. Les amateurs d’autos de collection plus abordables en ont aussi pour leur argent, même s’il faut hélas composer avec des prix qui ne font que monter sur les voitures autrefois très bon marché. Même les constructeurs automobiles viennent désormais y exposer leurs nouveautés comme Porsche, Volkswagen ou MG !

Sans surprise, on constate que l’édition 2024 du salon Rétromobile a été un succès : l’organisateur annonce 130 000 visiteurs sur cette 48ème édition au lieu de 125 000 l’année dernière. Il se félicite aussi de la venue de personnalités comme Charles Leclerc, Sébastien Loeb, Stéphane Peterhansel ou encore Magnus Walker, mais aussi des résultats de la vente de Rétromobile où 17,8 millions d’euros de biens ont été vendus (même si la Ferrari tête d’affiche n’a pas trouvé preneur).

Rendez-vous le 5 février 2025

On connait aussi les dates de la 49ème édition du salon Rétromobile : ça se passera du 5 au 9 février 2025, toujours au même endroit. Reste à connaître le programme de cet évènement qui risque d’attirer toujours plus de constructeurs et d’exposants.