Le salon automobile de Genève 2024 sera "épuré"

C’était toujours un moment fort dans l’année pour les journalistes automobiles et les amateurs de tous les horizons. Un pèlerinage incontournable au Palexpo situé près de l’aéroport de Genève, où tous les constructeurs automobiles de la planète apportaient leurs nouveautés les plus importantes à l’occasion de ce salon majeur du monde de l’automobile. De Dacia jusqu’à Ferrari en passant par toutes les marques de grand prestige, les enseignes généralistes, les petits constructeurs d’exception et même les préparateurs, personne ne manquait le salon de Genève à de rares exceptions près. Même les "people" s'y rendaient parfois, comme Arnold Schwarzenneger, Justin Timberlake (payé par Audi lors du lancement de l'A1 de première génération) ou Shakira (partenaire commerciale de Seat au début des années 2010).

A quelques jours seulement de l’ouverture du salon de Genève 2020, d’ailleurs, la plupart des grandes marques automobiles prévoyaient un gros programme pour le show qui fut finalement annulé à cause de la crise du coronavirus. Depuis, le contexte n’est plus du tout le même dans le monde des salons automobiles, désormais snobés par une bonne partie de l’industrie. Alors que ceux de Paris et de Munich parviennent encore à garder leurs marques nationales (avec des cohortes de nouveaux constructeurs chinois à chaque fois), Genève essaie depuis désespérément de se relancer. Après quelques échecs de redémarrage et une pige insolite au Qatar en fin d’année dernière, il a finalement réussi à organiser son retour en Suisse cette année (du 26 février au 3 mars).

Renault, MG et les autres

Hélas, rien à voir avec l’engouement extraordinaire qui dominait jusqu’aux toutes dernières éditions du salon helvétique. Il y aura toujours d’importantes premières mondiales, avec la présentation officielle de la très attendue Renault 5 E-Tech et la présence du fameux Dacia Duster de troisième génération. La nouvelle MG3 hybride, une auto qui pourrait faire très mal à la Dacia Sandero, sera également scrutée sous tous les angles par la presse et les visiteurs. Mais au-delà de ces trois grandes premières mondiales, il faudra se contenter de marques chinoises, de challengers comme Lucid, de curiosités exubérantes comme celles de Lazareth et d’exposants du monde de la compétition ou des accessoires. Même Lancia, dont on aurait adoré découvrir la nouvelle Ypsilon, ne viendra pas comme le reste du groupe Stellantis.

Au Mondial de Paris 2022, déjà, on ne trouvait que les marques françaises et chinoises. L’année dernière à Munich, les constructeurs chinois représentaient près de la moitié des marques exposées et seul le groupe Renault avait fait le déplacement au pays des Allemands. Le temps des grands salons automobiles européens réunissant toutes les marques est-il révolu ? Récemment, le « petit » salon de Lyon prouvait qu’il était encore possible de venir observer la quasi-totalité des véhicules neufs du marché lors d’un évènement de ce genre. La rédaction de Caradisiac sera bien évidemment présente au salon de Genève 2024 pour vous détailler toutes les nouveautés sur place, mais nos pieds seront sans doute moins douloureux que lors des éditions précédentes.

Liste des exposants du salon de Genève 2024

Automobile Club de Suisse (ACS) / Auto Gewerbe Verband Schweiz – Union Professionnelle Suisse de l’Automobile (AGVS/UPSA) / Avenergy / Routesuisse

Assura Auto-i-DAT

Beeway

BYD

Caresoft Global Limited

Classics Legends Motor

DAB Motors

Dacia

ErreErre Fuoriserie

Fédération Internationale de l’Automobile (FIA)

Formula 1 Merchandising

GP Motorsport

Isuzu

Kimera

Lazareth

Legends Magazine

Lucid Martin Engler

MG Motor

Microlino

Pininfarina

Race World

Renault

Shenzer

Silence

Swiss Racing Lab

Touring Club Suisse (TCS)

Totem Automobili