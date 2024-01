MG3 : le pire cauchemar de Dacia sera au salon de Genève 2024

MG, c’est ce constructeur chinois qui a réussi une très jolie percée sur le marché automobile européen grâce à ses modèles électriques (la MG4 en particulier) et au SUV hybride EHS. Handicapé depuis quelques jours par la suppression du bonus écologique français pour les modèles fabriqués en Chine, il vient de répliquer à ce niveau en offrant une grosse remise de 7 000€ à ses nouveaux clients.

Mais ce n’est pas tout : MG prépare un tout nouveau modèle taillé sur le papier pour faire un véritable massacre sur le marché automobile européen où la Dacia Sandero excelle. Une citadine à petit budget équipée d’une motorisation hybride, qui formera la nouvelle entrée de gamme de la marque au-dessous de son SUV ZS thermique déjà très concurrentiel face au Dacia Duster.

Un design presque flatteur !

Cette nouvelle citadine MG aura même droit à un design plutôt flatteur, comme vous pouvez le voir dans l’image officielle diffusée par MG et la photo volée ci-dessous relayée par Cochespias. Elle sera officiellement dévoilée le 26 février prochain dans le cadre du salon de Genève 2024. Imaginez une citadine hybride développant un peu moins de 100 chevaux, bien équipée et facturée sensiblement moins cher que toutes les citadines du marché. Sur le papier, il y aurait de quoi assurer un joli carton commercial et cette fois, pas besoin de bonus écologique pour cela…