Salon de Genève 2020 annulé : quelles nouveautés n'ont pas encore été dévoilées ?

C'est une décision radicale qui a été prise en Suisse. Le Conseil Fédéral a décidé d'interdire les manifestations de plus de 1 000 personnes afin d'endiguer la propagation du coronavirus. Les organisateurs du Salon de Genève n'ont donc eu d'autre choix que d'annuler purement et simplement l'édition 2020, qui devait commencer lundi après-midi avec la conférence dévoilant le nom de la Voiture de l'Année 2020.

Un petit coup de tonnerre dans le milieu de l'industrie automobile, Genève étant l'un des shows automobiles les plus internationaux. C'était d'ailleurs le rendez-vous qui résistait le mieux à une autre épidémie, celle de l'absentéisme des constructeurs dans les salons, même s'il est vrai que de grands noms n'avaient déjà pas prévu de venir cette année (Peugeot, Citroën, Nissan ou encore Volvo).

Mais l'ensemble du groupe Fiat était là, tout le groupe Volkswagen (hors Lamborghini), Renault et ses marques Dacia et Alpine, les coréens Kia/Hyundai, les ténors du premium BMW et Mercedes, Honda, Mazda… Le programme des réjouissances restait donc alléchant, avec une belle brochette de nouveautés. Comme toujours, de nombreuses marques avaient pris de l'avance, dévoilant en avant-première au cours de ces dernières semaines leurs nouveautés. On a ainsi déjà pu voir les DS9 et DS Aero Sport Lounge, Hyundai i20, Kia Sorento, Renault Mégane et Talisman restylée, Seat Leon, Volkswagen Caddy…

Mais il y a aussi les nouveautés qui attendent le dernier moment pour se montrer. Et l'annulation met donc dans l'embarras les marques qui ont encore gardé le secret sur des stars. Elles doivent réfléchir dans l'urgence à un nouveau plan de communication. Au cours de la journée de vendredi, plusieurs ont fait savoir via leurs réseaux sociaux ou des communiqués de presse qu'elles comptaient organiser des conférences de presse digitales au moment où elles devaient le faire en réel à Genève.

Ce sera par exemple le cas de BMW, qui lèvera donc virtuellement le voile sur le Concept i4. Porsche fera de même pour présenter la nouvelle 911 Turbo, tout comme McLaren pour dévoiler une nouvelle variante LT. Conférence aussi en ligne pour Mercedes qui présentera la Classe E restylée.

Audi a fait savoir de son côté qu'il présentera comme prévu la nouvelle A3, qui était l'une des plus grosses stars de Genève 2020 ! Pour le reste du groupe VW, on attendait aussi la Skoda Octavia RS, le Cupra Formentor et la Bentley Bacalar.

Renault va également adapter son planning. Il présentera son concept-car Morphoz en ligne dès lundi matin. Le concept de Dacia électrique low-cost sera montré le mardi matin. L'inconnu demeure du côté du groupe Fiat, où l'on attend une grosse nouveauté : la nouvelle 500, dotée d'un moteur 100 % électrique. Alfa Romeo devait présenter une Giulia GTA. Parmi les véhicules qui étaient annoncés pour le 3 mars, il y avait aussi le SUV urbain de Toyota.