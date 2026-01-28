Cet engin a sauvé la marque de la faillite : venez découvrir l’incroyable Autorail de Bugatti à Rétromobile 2026
La marque habituée à des productions magnifiques et mythiques débarque à Paris avec une bizarrerie de taille, un engin de plus de 20 mètres de long !
Il n’y a pas que des autos et des motos à Rétromobile, la preuve avec le stand Bugatti. La marque y expose un engin hors norme, qui ne circule que sur des rails : l’Autorail.
En décembre 1930, les responsables du Réseau de l’État lancent un concours afin de développer un concept de motrice moderne. C’est alors qu’Ettore Bugatti présente le prototype de l’automotrice en 1933. Cet engin est équipé de quatre moteurs à huit cylindres dérivés de ceux de la Royale. Au total, cette Bugatti développe 800 ch pour une cylindrée totale de 51 litres.
Avec tant de chevaux-vapeur, l’Autorail est capable d’atteindre plus de 190 km/h, une vitesse bien trop élevée par rapport à ce que peut supporter le réseau de l’époque.
La première automotrice est mise en service en 1933 et permet d’effectuer le trajet Paris-Deauville en deux heures. Dès juillet, l’automotrice est utilisée pour inaugurer la gare maritime de Cherbourg et s’appelle désormais « Présidentiel ».
Si l’Autorail n’atteint pas les 200 km/h, comme voulu par M. Bugatti, il répond aux cahiers des charges en étant confortable, rapide et fiable. En l’espace de 100 000 km, l’engin n’aura connu aucune avarie. Finalement, Ettore Bugatti aura eu une bonne idée puisque la production de ces Autorail le sauve de la faillite.
En revanche, les modèles stockés pendant la guerre seront ensuite remplacés par des locomotives plus classiques et surtout moins coûteuses. C’est en 1952 que l’aventure s’arrête et tous les Autorail finiront sous les chalumeaux des ferrailleurs. Tous sauf un, que vous pouvez admirer au salon Rétromobile 2026.
Caradisiac à vos côtés
Toute la rédaction de Caradisiac vous attend sur son stand dans le hall 4 du salon Rétromobile. Quelle auto de collection acheter ? À quel prix ? Votre future voiture ancienne est-elle fiable ? Venez nous retrouver au cœur de la zone « Véhicules à moins de 30 000 € », les journalistes experts de Caradisiac répondront à toutes vos questions.
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4 et 7.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
