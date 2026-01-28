Cet engin a sauvé la marque de la faillite : venez découvrir l’incroyable Autorail de Bugatti à Rétromobile 2026

Il n’y a pas que des autos et des motos à Rétromobile, la preuve avec le stand Bugatti. La marque y expose un engin hors norme, qui ne circule que sur des rails : l’Autorail.

En décembre 1930, les responsables du Réseau de l’État lancent un concours afin de développer un concept de motrice moderne. C’est alors qu’Ettore Bugatti présente le prototype de l’automotrice en 1933. Cet engin est équipé de quatre moteurs à huit cylindres dérivés de ceux de la Royale. Au total, cette Bugatti développe 800 ch pour une cylindrée totale de 51 litres.

Avec tant de chevaux-vapeur, l’Autorail est capable d’atteindre plus de 190 km/h, une vitesse bien trop élevée par rapport à ce que peut supporter le réseau de l’époque.

La première automotrice est mise en service en 1933 et permet d’effectuer le trajet Paris-Deauville en deux heures. Dès juillet, l’automotrice est utilisée pour inaugurer la gare maritime de Cherbourg et s’appelle désormais « Présidentiel ».

Si l’Autorail n’atteint pas les 200 km/h, comme voulu par M. Bugatti, il répond aux cahiers des charges en étant confortable, rapide et fiable. En l’espace de 100 000 km, l’engin n’aura connu aucune avarie. Finalement, Ettore Bugatti aura eu une bonne idée puisque la production de ces Autorail le sauve de la faillite.

En revanche, les modèles stockés pendant la guerre seront ensuite remplacés par des locomotives plus classiques et surtout moins coûteuses. C’est en 1952 que l’aventure s’arrête et tous les Autorail finiront sous les chalumeaux des ferrailleurs. Tous sauf un, que vous pouvez admirer au salon Rétromobile 2026.

