Rétromobile 2026 : toute l’équipe de Caradisiac vous attend sur son stand !
Pour la première fois, Caradisiac installe un stand au salon Rétromobile, avec pour objectif de vous le présenter dans les détails mais également de vous rencontrer. Tous les membres de la rédaction vous y attendent au côté d’un splendide exemplaire de la Renault Fuego dont la production française a été arrêtée il y a pile-poil quarante ans. Pour parler bagnole bien sûr, si possible anciennes !
Rétromobile est assurément l’un des événements les plus attendus de l’année pour tous les passionnés d’automobiles dont nous faisons partie, certains membres possédant des modèles de trente, quarante, voire cinquante ans pour la Fiat 132 GLS 1 800 cm3 de Stéphane Schlesinger, notre spécialiste des voitures de collections.
Si nous avions jusque-là l’habitude de couvrir l’événement de fond en comble, nous avons décidé, pour cette édition 2026, d’y élire domicile en y installant un stand. Toute l’équipe est sur le pont depuis ce mardi 27 janvier et ce jusqu’à la fermeture dimanche 1er mars, au Parc des expositions de la Porte de Versailles (75015), l’objectif étant de vous présenter un maximum de voitures, grand public ou d’exception, à grand renfort de vidéos.
Rendez-vous hall 4 !
Si vous nous croisez ou nous surprenez dans l’antre qui nous reçoit, en l’occurrence le hall 4 qui met à l’honneur les autos en vente à moins de 30 000 €, n’hésitez pas à venir à notre rencontre pour parler bagnole : nous sommes là pour ça, même si on a souvent le nez sur nos ordinateurs respectifs. Certains d’entre nous ne sont d’ailleurs pas avares de conseils !
Et il y aura quelques sujets de discussions, croyez-nous, aux premiers rangs desquels la Renault Fuego Turbo essence rouge présente à nos côtés (d’ores et déjà essayée par notre Stéphane national), superbe malgré ses 66 232 km, et pour cause : elle appartient à la réserve privée de la marque au Losange.
Du reste, Rétromobile reste un événement populaire (146 000 visiteurs l’an dernier) exceptionnel réunissant à la fois des grandes marques, des ventes aux enchères enivrantes, des marchands passionnants, et surtout des modèles que l’on ne verra sans doute qu’une seule fois dans sa vie. À ne surtout pas louper, donc !
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4 et 7.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
