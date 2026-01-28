Des œuvres d'art roulantes : les "Art Cars" des 24h du Mans sont les stars du stand BMW au salon Rétromobile
L’histoire de BMW est intimement liée à l’Art. Pour preuve, la marque s’est faite depuis 50 ans une spécialité des « Art Cars », ces autos revues et customisées par des artistes de renom. Et à Rétromobile 2026, le constructeur allemand expose les 7 modèles qui ont participé aux 24h du Mans, dont la première, la 3.0 CSL de l’édition 1975, revue par Alexander Calder.
Cette année, le salon Rétromobile souffle sa cinquantième bougie, et BMW en ajoute une de plus depuis la présentation, de sa première « Art Car », en 1975. Et la marque allemande a décidé de célébrer, depuis l’année dernière, ce mix entre l’innovation automobile, la compétition, et l’expression artistique, en organisant une immense tournée mondiale : la « Bmw Art Car World Tour ».
Depuis un an en effet, la vingtaine de Art Car issue de l’imagination et du talent d’artistes divers et variés, mais toujours reconnus, réalise un véritable tour du monde, en faisant étapes dans 45 lieux emblématiques de l’art ou de l’automobile, répartis sur 30 pays. Art Basel à Hong-Kong, le concours d’élégance de la Villa d’Este, les 24 heures du Mans, le concours d’élégance de Pebble Beach, Goodwood sont autant de lieux où plus de 2 millions de visiteurs cumulés ont pu satisfaire leur passion de la marque.
Et ça continue en 2026, avec la présence de sept Art Cars BMW, au salon Rétromobile, porte de Versailles à Paris. Non choisies au hasard, ce sont toutes celles qui ont participé à la course mancelle des 24 heures du Mans. On trouve donc chronologiquement.
1/La #1 Alexander Calder, 3.0 CSL (1975)
2/La #2 Franck Stella, 3.0 CSL (1976)
3/La #3 Roy Lichtenstein, 320i Turbo (1977)
4/La #4 Andy Warhol, M1 (1979)
5/La #15 Jenny Holzer, V12 LMR (1999)
6/La #17 Jeff Koons, M3 GT2 (2010)
7/La #20 Julie Mehretu, M Hybrid V8 (2024)
La plus remarquable d’entre elle est bien sûr la toute première. Née de l’initiative d’Hervé Poulain, pilote et commissaire-priseur, passionné d’art, elle est customisée par Calder, sculpteur et peintre américain, et devient une œuvre d'art roulante. Et un oeuvre rapide ! Propulsée par un 6 cylindres en ligne de 3,5 et 480 ch, elle est capable de 291 km/h en vitesse de pointe. Elle participera à l’édition 1975 des 24h du Mans. Et si elle n’y brille pas sportivement, contrainte à l’abandon dès la 8e heure pour panne mécanique, elle marquera les esprits par ses aplats multicolores, et pour être une des premières incursions aussi « visibles » de l’art dans le sport automobile.
Elle est tellement remarquable cette auto, que c'est elle qui est tout simplement... présente sur l'affiche du salon Rétromobile 2026 !
Rétromobile 2026
Informations pratiques
Achetez vos billets pour Rétromobile
Du mercredi 28 janvier au dimanche 1er février 2026 au Parc des expositions, Porte de Versailles, 75 015 Paris. Le salon se tiendra dans les pavillons 4, 7.1, 7.2, et 7.3.
Tarifs :
Plein tarif en prévente : 20 € (21 € après J -7)
Tarif sur place : 25 €
Avant-première : 60 €
Enfants de moins de 16 ans : 12 €
Enfants de moins de 12 ans : gratuit
Horaires :
Mercredi 28 janvier : de 10h à 19h
Jeudi 29 janvier : de 10h à 20h30
Vendredi 30 janvier : de 10h à 22h
Samedi 31 janvier : de 10h à 20h30
Dimanche 1er février : de 10h à 19h
Toute l’équipe de Caradisiac sera présente pendant l’intégralité du salon dans le hall 4, n’hésitez pas à venir nous voir !
