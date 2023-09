Donnez votre voiture pour aider les personnes en difficulté

Lancée fin 2022, la plateforme donnezvotrevoiture.org, créée par le club automobile Roole (anciennement Identicar, spécialiste en gravage et protection contre le vol) et le réseau de garages solidaires Solidarauto a déjà reçu 400 propositions de dons et intégré une quinzaine de garages.

La plateforme comme son nom l’indique consiste à faciliter le don de voitures afin de « lutter contre l'exclusion professionnelle par la mobilité », explique l’organisme. Les voitures données via la plateforme sont récupérées et remises en état par des garages solidaires associatifs qui louent ou revendent à un prix défiant toute concurrence ces dernières à des personnes en situation de précarité.

Pour intégrer la plateforme et recevoir les dons localement, les garages solidaires candidats sont audités et reçoivent (ou non) un label de qualité. Cet audit, effectué par un cabinet indépendant, permet de garantir le professionnalisme des réparations effectuées pour remettre en état le véhicule, la gestion administrative et fiscale et surtout le débouché solidaire du véhicule (vente ou location à des publics en difficulté).

Pour se porter acquéreur d’une voiture reconditionnée à un prix attractif, l’acheteur doit justifier un revenu égal ou inférieur au seuil de pauvreté (environ 1 102 €/personne en France selon l’INSEE). De son côté, le donneur peut prétendre à une déduction fiscale à hauteur de la valeur du don.