Jusqu’ici, le Seat Arona était disponible en quatre niveaux de finition (Edition, Business, Copa et FR), des modèles encore proposés en stock. Pour la version restylée, la marque a fait du tri puisque seulement deux niveaux habillent le catalogue.

Le niveau Copa (à partir de 25 660 €) fait office d’entrée de gamme avec, comme pour principaux équipements de série, la teinte bi-ton, les antibrouillards et les projecteurs à LED, les jantes en alliage de 16 pouces, les aides au stationnement, la caméra de recul, les capteurs de pluie et de lumière, la climatisation manuelle, les sièges avant réglables en hauteur ou encore l’écran tactile de 8,25 pouces.

La finition FR (à partir de 28 260 €) ajoute les sièges baquets, la climatisation automatique bizone, les jantes spécifiques et une canule d’échappement anthracite.

Mécaniquement, le prix de base de l’Arona augmente en passant de 24 200 à 25 660 €.