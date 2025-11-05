Puisque Seat ne fait pas évoluer techniquement son Arona, les sensations au volant ne diffèrent pas de la précédente mouture. Ce n’est pas tant un souci puisque l’agrément de conduite est globalement bon.

Le conducteur profite d’une belle amplitude de réglage avec notamment une assise basse, de moins en moins courant pour un SUV. S’il ne profite d’un écran tactile dernier cri en termes de taille et de résolution, l’ensemble fait parfaitement le job, d’autant que le combiné d’instrumentation reste lisible tout en fourmillant d’informations. Et pour ne rien gâcher, les commandes de climatisation physiques se commandent sans détourner du regard la route pendant plusieurs secondes. Cette présentation quelque peu à l’ancienne a encore des arguments à avancer.

Le gabarit, désormais mesuré pour un SUV urbain, est aussi un atout pour évoluer en ville et manœuvrer. Cela limite aussi la prise de poids (moins de 1 250 kg), une masse moins importante que la plupart des concurrents. Cette relative légèreté se ressent à la conduite, d’autant que la direction se révèle elle aussi légère.

Plutôt agile en somme et sûr à la limite, il préserve aussi le dos de ses convives, du moins sur nos routes d’essais, il est vrai favorables. Côté mécanique, l’ensemble TSI de 115 ch et boîte DSG7 se révèlent être un bon attelage. Bien qu’un peu creux à bas régime, le moteur a suffisamment de ressources pour mouvoir sans aucune difficulté l’Arona. Assez bien insonorisé pour un bloc trois cylindres, ce petit 1.0 maîtrise également ses vibrations.

Quant à la boîte de vitesses, douce et suffisamment réactive, elle se fait oublier. Un bon point puisque c’est ce que l’on demande de cet équipement.

Enfin, nous n’avons pas relevé de consommation lors de cet essai. En revanche, il n’avait siroté que 6 l/100 km sur autoroute lors de notre road-trip en Espagne (TSI 110 ch DSG7), un chiffre honorable.