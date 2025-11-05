La concurrence

Elle est féroce et les acteurs sont nombreux : Peugeot 2008, Renault Captur, Volkswagen T-Cross, Ford Puma ou encore Kia Stonic pour ne citer qu’eux. En revanche, ils sont peu nombreux à afficher un âge aussi avancé que l’Espagnol. L’Arona ne peut donc suivre le rythme en matière de technologie embarquée et ne profite toujours pas d’hybridation, même dans cette version restylée. Il a toutefois pour atout un gabarit compact, un bel espace intérieur et des tarifs contenus par rapport aux concurrents.

À retenir

Pour un modèle datant de 2017 et amené à continuer sa carrière, Seat aurait pu faire des efforts pour l’améliorer davantage. Les motorisations ne profiteront de l’hybridation qu’en 2027 et l’apparition de matériaux de meilleure qualité et de quelques équipements supplémentaires ne font pas le poids face à une concurrence plus moderne. Toutefois, il peut compter sur la santé de ses moteurs, son comportement routier, son rapport encombrement/habitabilité et ses prix pour convaincre. Il est à noter qu’à ce chapitre, le nouveau venu profite de belles remises atteignant 5 000 €.

Caradisiac a aimé

Le comportement routier

Le rapport habitabilité/gabarit

Le coffre pratique

Les prix raisonnables

Caradisiac n’a pas aimé

La gamme plus restreinte

Un restylage qui amène peu d’évolutions

L’absence d’hybridation

Les prix du Seat Arona