6. La fiche technique du Seat Arona restylé
La fiche technique ci-dessous est celle du modèle actuel. Seat n'a pas encore communiqué les caractéristiques de son Arona restylé. Toutefois, puisqu'il n'évolue pas techniquement, les données devraient rester très proches.
Les chiffres clés
|Seat Arona (2) 1.0 TSI 115 START/STOP COPA DSG7
|Généralités
|Finition
|COPA
|Date de commercialisation
|01/02/2024
|Garantie pièce et main d'œuvre : en km
|Kilométrage illimité
|Garantie pièces et main d'œuvre : en mois
|24 mois
|Dimensions
|Longueur
|4,15 m
|Largeur sans rétros
|1,78 m
|Hauteur
|1,53 m
|Empattement
|2,56 m
|Volume de coffre mini
|400 L
|Nombre de portes
|5
|Nombre de places assises
|5
|Poids à vide
|1 235 Kg
|Caractéristiques moteur
|Motorisation
|Essence
|Puissance fiscale
|6 CV
|Moteur
|3 cylindres , 12 soupapes
|Cylindrée
|999 cm3
|Puissance
|115 ch
|Couple
|200 Nm à 2 000 trs/min
|Boîte de vitesses
|Automatique
|Nombre de rapports
|7
|Roues motrices
|AV
|Performances / consommation
|Vitesse maximum
|193 km/h
|Accélération de 0 à 100 km/h
|10.3 s
|Volume du réservoir
|40 L
|Emissions de CO2
|127 g/km (wltp)
|Bonus malus max
|360
