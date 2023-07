Essai longue durée - 4 000 km en Seat Arona TSI 110 Xperience : la polyvalence comme atout

Les huit voitures du road trip Cupra Born Cupra Formentor PHEV 245 ch Cupra Leon ST 310 ch Seat Arona TSI 110 ch Seat Ateca TSI 150 ch Seat Ibiza TSI 150 ch Seat Leon berline PHEV 204 ch Seat Tarraco 2.0 TDI 150 ch Le point de rendez-vous de ce nouveau road trip, le premier pour ma part, est donné non loin de la Tour Eiffel, à Paris. Nos huit prétendantes sont encore pimpantes et prêtes à relever le défi, leurs conducteurs également. Par chance, la vague de chaleur qui a sévi en Espagne est derrière nous, la météo s’annonce moins extrême, ce qui n’est pas pour nous déplaire.

Par souci d’équité et pour ne pas faire de jaloux, c’est via un tirage au sort que s’est fait l’attribution de ces Seat. Je tire ainsi le gros lot puisque j’ai droit au modèle le plus petit, juste après l’Ibiza, et le moins puissant. Pour couronner le tout, il s’agit d’un SUV, une « espèce » que je n’apprécie que moyennement, notamment à cause de la position de conduite trop haute à mon goût.

Mon compagnon de route pendant une semaine est donc un Seat Arona, un modèle qui affiche déjà quelques années au compteur. Apparu en 2017, il a profité d’un restylage en 2021. Ce dernier s’est surtout concentré sur l’avant avec l’ajout de projecteurs ronds et à l’intérieur. La planche de bord revue en grande partie lui a réellement donné un second souffle. Suffisant ? Pas vraiment au regard des ventes. Il se fait sérieusement malmener par les Peugeot 2008, Renault Captur, Citroën C3 Aircross ou encore Nissan Juke. Pourtant, il est loin de faire pâle figure au sein d’une catégorie particulièrement disputée.

Notre modèle d’essai est une version 1.0 TSI de 110 ch associée à la boîte automatique à sept rapports DSG et la finition Xperience. Le bloc à trois cylindres ne m’enchante pas au premier abord, la variante à quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch m’aurait davantage donné le sourire. En revanche, j’apprécie qu’il soit équipé de la boîte auto, même si notre périple s’effectue principalement sur autoroute. Avec tant de kilomètres à abattre, chaque aide est bonne à prendre.

Côté équipement, notre version est suffisamment dotée (Apple CarPlay, conduite autonome de niveau 2, accès et démarrage sans clé, compteurs numériques…) pour passer une bonne semaine en sa compagnie. Il s’agit de l’avant-dernier niveau puisque la gamme se constitue ainsi : Business, Copa, Xperience et FR.