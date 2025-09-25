Les Seat vont devenir l'entrée de gamme du groupe Volkswagen

Fini le temps où Seat incarnait la marque « jeune et dynamique » du groupe Volkswagen : depuis la création de Cupra, émanation sportive et haut de gamme du constructeur espagnol, Seat n’a plus lancé de véritable nouveauté et a totalement abandonné le créneau des voitures un peu « passion ».

Ce repositionnement de Seat va continuer dans les années à venir, mais les communicants de la marque nous affirment qu’elle n’a absolument pas vocation à disparaître. Au lieu de ça, Seat va se recentrer sur les petits modèles à la tarification plus abordable.

« Seat représente désormais l’entrée de gamme du groupe Volkswagen. Des voitures les plus accessibles jusqu’aux plus chères il y aura Seat, puis Skoda, puis Volkswagen, puis Cupra et enfin Audi », nous explique le directeur de Seat et Cupra France Pedro Fondevilla en marge du salon de Lyon 2025 où tout le groupe Volkswagen est présent.

Alors qu’on entendait récemment des rumeurs de disparition pure et simple de Seat, son catalogue de produit va continuer d’évoluer dans les années à venir : dans quelques jours, la citadine Ibiza et le SUV urbain Arona vont recevoir un second restylage pour poursuivre leur carrière. Puis la compacte Leon doit elle aussi s’améliorer à nouveau et surtout, intégrer la nouvelle motorisation « full hybride » du groupe Volkswagen (qui trouvera aussi son chemin sous le capot des voitures des autres marques du géant allemand).

Une petite voiture électrique en préparation

Seat nous confirme aussi travailler activement sur une petite voiture électrique d’entrée de gamme, dont le positionnement et le prix ne sont pas encore fixés. Sera-t-elle aussi abordable qu’une Dacia Spring ? Sans doute que non, d’après les explications fournies par Pedro Fondevilla : « on veut arriver à un produit bon marché, mais qui respecte les critères de qualité du groupe Volkswagen », précise-t-il.

Toujours d’après Pedro Fondevilla, le SUV compacte Ateca, lui aussi en fin de carrière, n’a pas de remplaçant prévu. « On veut vraiment se focaliser sur les modèles les plus accessibles », nous dit-il. Quant aux généreuses remises pratiquées actuellement par Seat, elles ont vocation à durer.

Et pendant ce temps, Cupra va poursuivre sa croissance

Pendant ce temps chez Cupra, le développement continue. Fort du succès du Formentor, la marque prépare une Born électrique considérablement retravaillée pour l’année prochaine et l’intégration du nouveau moteur hybride dans ses modèles thermiques. L’arrivée aux Etats-Unis a été reportée mais si tout se passe comme prévu, Cupra lancera un nouveau grand SUV électrique d’ici la fin de la décennie sur la base de l’architecture SSP (qui doit aussi équiper d’ici là plusieurs autres modèles du groupe Volkswagen).

Sachant que les modèles plus chers commercialisés par Cupra permettent de dégager une bien meilleure marge, Cupra incarne désormais le moteur de son duo de marques avec Seat. Mais la division historique n’a pas vocation à disparaître et on se dit qu’un positionnement « à la Citroën » pourrait fonctionner avec des petites voitures à la mécanique fiable et un design pas trop dépassé.