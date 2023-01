Cinq nouvelles Suzuki électriques d'ici 2030

Le constructeur nippon est du genre « discret » en Europe, mais il ne néglige pas pour autant notre Vieux Continent. En effet, Suzuki va opérer son virage vers l’électrification de sa gamme avec pas moins de cinq nouveaux modèles.

Le dernier concept présenté en début de mois, le eVX, fait partie de cette stratégie. Il s’agit d’un SUV de 4,30 m de long, aux lignes acérées, dont la batterie dispose d’une capacité de 60 kWh. La version de série devrait débarquer début 2025. Dans leur présentation, Suzuki laisse apparaître les silhouettes de ces cinq nouveautés.

On devine ainsi ce futur eVX, notamment grâce à sa signature lumineuse, rappelant un peu ce qui se fait chez Citroën. On reconnaît sans difficulté le Jimny, puis un autre SUV façon Vitara, ainsi qu’une berline type crossover. Pourrait-il s’agir d’une future Swift ? On peut le penser, même si son gabarit devrait être revu à la hausse afin d’y loger une batterie à l’autonomie suffisante.

Le retour du minispace Wagon R ?

On y aperçoit enfin un minispace de type Key-car. Au Japon, cette catégorie de voiture est réglementée afin de limiter notamment l’encombrement. Cette voiture pourrait être assimilée au Wagon R des années 2000.

D’ici 2030, Suzuki a pour but de proposer 80 % de sa gamme en motorisation électrique en Europe. La marque permettrait ainsi de rattraper son retard en la matière. Cependant, ses objectifs en Inde et au Japon sont nettement moins élevés avec respectivement 15 et 20 %.

Suzuki panifie un investissement de 32 milliards d’euros d’ici 2030. Un peu plus de la moitié sera consacré à l’électrification et au développement des batteries.