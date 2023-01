Suzuki eVX Concept : la première Suzuki électrique arrivera en 2025

Les voitures électriques, ça n’existe pas pour l’instant dans la gamme de Suzuki. Le constructeur japonais propose des autos micro-hybrides, ainsi qu’une Toyota hybride rebadgée (Swace) et même une Toyota hybride rechargeable rebadgée (Across). Mais la marque compte bien passer à la technologie 100% électrique dans les années à venir. C’est en Inde, via sa filiale Maruti-Suzuki dédiée au marché local, qu’elle nous donne le premier aperçu de ce que sera son premier modèle à zéro émission avec le concept-car eVX.

Sans trop de surprise, il s’agit d’un SUV compact, long de 4,3 mètres c’est-à-dire entre un Smart #1 et le nouveau Hyundai Kona. Son style, en rupture avec les modèles de la gamme actuelle à la présentation un peu vieillotte, rappelle un peu celui de Citroën au niveau de la face avant et des optiques en X. Avec ses multitudes d’arêtes et son design moderne, il semble idéalement taillé pour séduire des clients. Notez que pour l’instant, Suzuki ne dévoile rien de l’habitacle de l’engin.

Batteries de 60 kWh

Le eVX dispose de batteries d’une capacité de 60 kWh, un chiffre classique dans la catégorie des SUV citadins. Suzuki annonce une autonomie maximale très impressionnante de 550 kilomètres, mais sur la base de la norme indienne qu’on imagine moins réaliste que notre base WLTP européenne. La version de série du eVX arrivera en 2025 et elle sera logiquement proposée sur le marché européen.