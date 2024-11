Suzuki ne veut finalement plus d'un Jimny électrique

C’était au début de l’année dernière. Suzuki dévoilait les grandes lignes de son plan d’électrification jusqu’à la fin de la décennie, avec les silhouettes de cinq futurs modèles dont un petit véhicule cubique aux formes très proches de celles du Jimny actuel.

Le constructeur japonais a-t-il décidé de changer ses plans depuis ? A l’occasion de la présentation du eVitara, nouveau SUV électrique attendu sur le marché l’été prochain, le président du constructeur Toshihiro Suzuki a en tout cas eu des déclarations contradictoires sur le sujet comme le confirme Julien Bertaux, témoin de son discours pendant la conférence qu'il a donné en marge de la présentation presse : « je pense qu’une version électrique du Jimny ruinerait ses qualités. Sa force réside dans la légèreté », a-t-il déclaré. Le problème de la taille de la voiture, jugée trop petite pour s'embarasser de grosses batteries, a également été évoqué.

Le Jimny pourrait rester thermique

Comme le suggère Toshihiro Suzuki, le Jimny resterait donc 100% thermique au lieu de passer à la technologie électrique. « Peut-être que le carburant synthétique ou les biofuels permettront de le garder sur le marché à l’avenir », précise-t-il. Il n’est donc visiblement plus question d’un petit Jimny électrique, contrairement à ce qu’a montré le constructeur l’année dernière ! Rappelons qu’en Europe, il n’existe plus qu’en version utilitaire à deux places et n’est plus disponible à la commande en France actuellement. Sa version à quatre places a été supprimée du Vieux continent en 2020 en raison d’un grammage CO2 trop conséquent.