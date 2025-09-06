La marque Skoda est-elle en train de développer une version sportive (RS) de la Fabia ?

Chez Skoda on aime le sport et les initiales « RS » (pour Rally Sport) qu’arborent de nombreuses autos sont là pour le prouver. Une nouvelle Skoda pourrait se parer de ces initiales l’an prochain, car la marque tchèque effectue des essais sur le Nürburgring avec deux prototypes de Fabia qui pourraient se transformer en Skoda Fabia RS en 2026.

La Skoda Fabia actuelle qui en est à sa quatrième génération est née en 2021 et devrait bénéficier d’un restylage en 2026, soit cinq ans après sa commercialisation. À cette occasion, la marque de Mladá Boleslav pourrait intégrer dans sa gamme un modèle Fabia RS doté d’un moteur plus puissant que le bloc quatre cylindres 1.5 TSI de 150 ch de l’actuelle Skoda Fabia.

Une gamme RS importante

Les versions RS sont nombreuses au sein de la gamme Skoda. On trouve actuellement dans le catalogue du constructeur, les SUV électriques Skoda Enyaq RS et Enyaq Coupé RS fraîchement restylés et le nouveau Skoda Elroq RS, tous dotés de deux moteurs électriques d’une puissance cumulée de 340 ch. Tandis que du côté des thermiques, les Octavia et Octavia Combi ont toutes deux droit à une version RS équipée d’un bloc 2.0 TSI de 265 ch, que le SUV Skoda Kodiaq RS a également adopté.

Déjà trois versions RS de la Fabia

La Fabia a eu aussi droit à sa version RS. La première génération de Skoda Fabia RS était en 2003 équipée d’un bloc 1.9 TDI de 190 ch tandis que la seconde génération qui était disponible en carrosserie break (Skoda Fabia Combi RS) se voyait dotée d’un bloc essence 1.4 de 180 ch à partir de l’année 2010. Pour la quatrième génération, seule la version Skoda Fabia RS Rally2 conçue pour les rallyes du Championnat du monde des rallyes en catégorie Rally2 a eu, jusqu’à présent, droit aux initiales RS.

Deux prototypes sur le Nürburgring

Les deux Skoda Fabia qui sont testées sur le circuit du Massif de l’Eifel ne sont pas des versions destinées aux rallyes du Championnat du monde, mais réservées à un usage routier. L'une d'elles est équipée d'étriers de frein rouges sur l'essieu arrière, tandis que l'autre est équipée d'un nouveau becquet arrière au-dessus de la lunette arrière et d'un splitter avant supplémentaire avec un petit aileron en partie basse, près du passage de roue avant. Des éléments qui sont absents des actuelles Skoda Fabia vendues chez nous. Reste à attendre que Skoda dévoile ce nouveau modèle RS (cela devrait être en même temps que le restylage de la Fabia) et à connaître toutes ses caractéristiques techniques.