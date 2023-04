Comparatif – Skoda Enyaq iV Coupé RS vs Ford Mustang Mach-e AWD Extended Range : croisements de genres

Si l’image de Skoda a, en l’espace de quelques années, fortement gagné en éclat, dans certains pays, dont le nôtre, la marque tchèque rime encore avec voiture datée et de qualité médiocre. Pourtant, la gamme actuelle est tout à fait la page et digne de concurrencer les autres généralistes du marché. Au fil des ans, le constructeur complète son offre de versions plus pétillantes et/ou sophistiquées. Tout a débuté avec les RS, des versions plus dynamiques que réellement sportives mais dont le succès est grandissant. Plus récemment, les Octavia et Superb se sont dotées de mécaniques hybrides rechargeables avant que, en 2020, ne soit présenté l’Enyaq iV, le premier modèle 100 % électrique badgé Skoda.

Avec son profil de SUV classique, ce dernier manquait toutefois d’un grain de folie. À l’image de ce que font les cousins Audi et Volkswagen avec les duos Q4 e-tron/Q4 e-tron Sportback et ID.4/ID.5, l’Enyaq ajoute aujourd’hui à son catalogue une variante coupé. Si les portes arrière sont toujours de la partie, la poupe, en revanche, adopte un dessin plus fluide. Avec de telles lignes, ce SUV ne pouvait faire l’impasse sur une version RS. Celle-ci n’embarque rien de moins que 2 moteurs, ce qui lui permet de porter la puissance cumulée à 299 ch et le couple à 460 Nm. Chacun d'entre eux étant disposé sur un essieu différent, l’Enyaq iV Coupé RS est à 4 roues motrices. Pour lui permettre d’enchaîner les kilomètres, mais pas les arrêts recharge, la batterie affiche une capacité nette de 77 kWh. Selon le cycle WLTP, c’est suffisant pour parcourir, en usage mixte et selon les options choisies, de 502 à 522 km.

Si Ford avait déjà, en 2013, tenté une première incursion avec la confidentielle, et peu réussie, Focus Electric, le Mustang Mach-e est son premier modèle zéro émission destiné à une large diffusion. Malgré cette appellation, nous avons bien ici à faire à un SUV. Comme le Skoda, les designers l’ont doté d’un hayon fuyant, ce qui lui donne un look sportif. Conçue par la maison mère et vouée à une carrière mondiale, la plus "propre" et la plus familiale des Mustang ne craint pas, comme il se doit pour une voiture américaine digne de ce nom, de jouer la carte de la démesure en matière de puissance. Ainsi, sa version GT affiche 487 ch. Toutefois, pour affronter l’Enyaq Coupé RS, nous nous sommes tournés vers la variante AWD Extended Range. La cavalerie de cette version, qui fait également appel à deux blocs, s’établit tout de même à 351 ch et la transmission intégrale est également de la partie. Bien que la batterie du Ford soit, avec 99 kWh, plus conséquente que celle du Skoda, l’autonomie annoncée, 550 km, n’est guère supérieure, ce qui laisse augurer d’un moins bon rendement.

Aspects pratiques : L’Enyaq fidèle au Simply Clever

Chez Skoda, on ne badine pas avec l’espace à bord. Sur presque tous les segments où la marque tchèque est présente, elle fait référence en matière d’espace aux places arrière mais également de volume de coffre. Même "coupé", l’Enyaq iV ne pouvait faire exception à cette règle. En attestent la longueur aux jambes, la largeur aux coudes ainsi que la garde au toit réservées aux occupants de la banquette. Ce SUV enfonce davantage le clou en matière de volume de chargement, avec rien de moins que 570 litres sous le cache bagages.

Si l’américain n’a pas grand-chose à envier à son rival en matière d’habitabilité, il marque très nettement le pas en ce qui concerne la malle. Avec 402 litres, elle embarquera une valise et un sac de voyage de moins que celle du Skoda. En ce qui concerne ce dernier, il sera toutefois possible de le loger dans le frunk, ce coffre de rangement installé sous le capot avant, fort de 100 litres.

Lorsqu’il s’agit de jouer les déménageurs, le Ford rend presque 200 litres à l’Enyaq iV Coupé (1 420 l contre 1 610 l). Mais il peut se targuer d’un atout inconnu de son concurrent, une planche de chargement alors parfaitement plat. Et n’espérez pas que les sacrifices faits par le Mustang Mach-e en matière de volume intérieur soient compensés par un gabarit plus adapté à un usage urbain : avec ses 4,71 m de long et 1,93 m de large, il toise le Skoda de 5 cm, dans un cas comme dans l’autre.

Ce constat amer se poursuit lorsque l’on étudie en détail l’intérieur de nos rivaux du jour. Le Skoda soigne aussi bien les matériaux utilisés : sellerie cuir/suédine, inserts façon carbone, tableau de bord habillé de suédine surpiquée… Le tout étant parfaitement assemblé et mieux présenté que ce que l’on trouve à bord de ses cousins prétendument plus prestigieux, les Audi Q4 e-tron Sportback et Volkswagen ID.5. Certains plastiques, certes peu visibles, trahissent toutefois la volonté du groupe de faire des économies sur le coût de fabrication.

Si la sellerie du Mustang, faite de Sensico, un matériau qui singe le cuir, est digne du standing revendiqué, ce n’est pas le cas des autres matériaux utilisés dans l’habitacle. Les plastiques sont tous rigides et leurs assemblages pas toujours irréprochables. Avec son immense tablette tactile de 15,5", à la définition très soignée, et son combiné d’instrumentation numérique, la présentation intérieure se donne toutefois des airs futuristes. Le Skoda n’a que peu de choses à lui envier, avec un combiné là encore totalement digital, une tablette de taille fort respectable (13") et, petit plus, un affichage tête haute à réalité augmentée. Un équipement fort utile dont est privé le Ford, mais qui réclame tout de même 2 870 €, le prix du pack Advanced RS dont il fait partie, sur le Skoda.

Pratique Skoda Enyaq iV Coupé RS Ford Mustang Mach-e Premium AWD Extended Range Qualité de la finition















Rangements















Modularité















Coffre (volume, seuil, facilité de chargement)















Longueur maxi de chargement















Places AR : longueur aux jambes















Places AR : largeur aux coudes















Places AR : garde au toit















Plancher plat















Puissance maxi de recharge courant alternatif (à la maison)















Puissance maxi de recharge courant continu (borne rapide)















Réseau propriétaire















Note : 13,3 /20 13,3 /20 Explication des critères de notation

Budget : tchèque fourmi et ricain cigale

Si Ford s’est généralement distingué par sa grille tarifaire modérée, le constructeur américano-germain a tendance, lorsqu’il s’agit de distribuer des modèles made in USA, de faire voler cette belle résolution en éclat. Le Mustang Mach-e le démontre une nouvelle fois puisque dans la combinaison mécanique qui nous intéresse aujourd’hui, il s’affiche à 73 990 € dans une finition baptisée Premium.



En comparaison, le Skoda paraît étonnamment bon marché puisqu’il ne réclame "que" 62 500 € pour investir votre garage. Là encore, le niveau d’équipement est unique, mais il peut être complété de deux packs, nommés Advanced RS (2 870 €) et Maxx RS (4 830 €). À ces niveaux de tarifs, il n’est bien évidemment pas question d’attendre la moindre aide de l’État, qu’il s’agisse d’un bonus écologique ou d’une prime à la conversion, mais certaines régions continuent à faire cadeau de la carte grise. C’est toujours bon à prendre.

Côté consommation, l’écart est aussi grand que s’agissant des prix d’achat. Là où, en usage en bon père de famille, l’Enyaq iV Coupé RS flirte avec les 19 kWh/100 km, le Mustang Mach-e AWD Extended Range ne parvient pas à passer sous la barre de 25 kWh/100 km. Ainsi, malgré sa plus grosse batterie (99 kWh contre 77 kWh), le Ford n’offre pas une meilleure autonomie. Comptez, en moyenne, 400 km entre deux recharges… et beaucoup moins si vous chatouillez la pédale de droite. Il faudra alors davantage compter avec une moyenne comprise entre 25 et 30 kWh/100 km pour le Skoda (250 à 300 km d’autonomie) et aux environs de 35 kWh/100 km pour le Ford (280 km d’autonomie).

Budget Skoda Enyaq iV Coupé RS Ford Mustang Mach-e Premium AWD Extended Range Coût d'achat















Bonus/malus















Cote attendue















Durée de la garantie















Fiabilité attendue/coût de réparations















Note : 13,2 /20 10,8 /20 Explication des critères de notation

Équipement : des gammes simplifiées

À l’heure du choix, l’embarras ne sera pas de mise, nos deux rivaux ne proposant, avec ces motorisations, qu’une seule définition d’équipement. Chez Skoda, elle se nomme simplement RS et joue à fond la carte de la sportivité. On trouve ainsi, des sièges Sport habillés de cuir et de microfibre, le tout étant surligné de surpiqûres Lime, , un bouclier avant spécifique, la calandre lumineuse Crystal Face ou encore des jantes de 20". Le confort et la sécurité ne sont pas oubliés avec la présence de la climatisation tri zone, de la clé mains libres, des projecteurs matriciels, du chargeur de smartphone à induction, du siège conducteur électrique, du Side Assist ainsi que du régulateur de vitesse adaptatif et prédictif.

Au chapitre des suppléments, on trouve dix teintes de carrosserie (0 à 1 055 €) et un jeu de jantes de 21" (700 €). Viennent s’y ajouter plusieurs packs : RS Suite (sellerie cuir et éclairage d’ambiance pour 720 €), Advanced RS (affichage tête haute, système audio Canton, Travel Assist 2.5… facturés 2 680 €) et Maxx RS (airbags latéraux arrière, caméras 360°, Park Assist, suspension pilotée… en échange de 4 720 €).

Chez Ford, la définition d’équipement qui est associée à la motorisation de 351 ch porte un petit nom : Premium. Derrière cette promesse, on trouve la sellerie Sensico, les sièges avant chauffants et électriques, des jantes de 19", un kit carrosserie, des projecteurs full LED, le hayon mains libres ainsi que le système audio B&O. La liste des options est encore plus courte que celle de sa rivale : peinture (0 à 1 500 €), jantes noires (450 €), toit vitré panoramique (1 200 €) et… c’est tout.