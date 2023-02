Essai - Skoda Fabia TSi 150 (2023) : le plaisir oublié du 4 cylindres

En bref



Citadine polyvalente

4 cylindres essence

A partir de 27 140 €

Malgré son look sportif et un moteur de 150 ch sous le capot, la Fabia n’est pas une vraie sportive. Elle ne se revendique d’ailleurs pas comme tel. La polyvalente tchèque évolue dans l’univers GT face à des concurrentes comme la Peugeot 208 Puretech 130 (GT), la Volkswagen Polo, voir même face à des rivales premium au regard du prix de vente pratiqué pour cette version Monte Carlo (27 220 €).

Le pedigree Monte Carlo est ici revendiqué par la présence d’un kit carrosserie spécifique composé d’un toit et de rétroviseurs noirs particulièrement bien mis en valeur sur cette livrée rouge facturée 370 €. On retrouve également des jantes alliage 17’’ et des feux avant et arrière full LED. A bord, le noir intégral est ponctué d’habillages rouges sur le tableau de bord, les portières et le levier de vitesses. On note aussi l’arrivée, d’un pédalier alu et de sièges sports (au maintien renforcé) recouverts d’une sellerie spécifique Monte Carlo. La dotation en équipements embarque le meilleur du catalogue avec l’instrumentation numérique, le système audio Skoda Surround (6HP) ou encore l’écran centrale tactile de 8’’ compatible Android et Carplay.

La Tchèque a grandi, et beaucoup ! Du haut de ses 4, 10 m, elle devient la citadine la plus grande du marché se rapprochant du segment des compactes. Les passagers seront bien lotis à bord. L’espace aux jambes, aux coudes et la tête, est gigantesque pour la catégorie et il ne sera pas mission impossible de transporter trois adultes sur la banquette arrière. Avec 380 litres, le coffre de la tchèque établit un nouveau record.

D’une grande souplesse, le 4 cylindres, l'un des rares encore activité sous le capot d'une citadine, s’adapte à tous les usages, y compris à celui de l’éco-conduite en désactivant régulièrement deux de ses cylindres à bas régime et de manière totalement transparente. En conduite classique, la consommation dépasse rarement les 6 l/100 km. Les accélérations sont soutenues et continues. Avec l’aide de suralimentation, le bloc en provenance de la banque d’organes Volkswagen donne tout son potentiel entre 1 000 tr/min et 5 500 tr/min. Le 0 à 100 km/h est réalisé en 8 secondes. Pas mal.

Efficace mais sans réel caractère, ce bloc est pénalisé par la boîte à double embrayage douce mais pas rapide pour un sou. Il faudra systématiquement la basculer en mode sport pour assister à des passages de rapports dignes de ce nom. La présence de palettes au volant ajoute un côté ludique à l’expérience, mais cette Fabia Mone Carlo n’a pas la prétention de venir taquiner les dernières petites GTi encore présentes sur le marché comme la Toyota Yaris GR, la Suzuki Swift Sport, la Hyundai i20N, la Volkswagen Polo GTi et la Ford Fiesta ST prochainement arrêtée.

À l’inverse de ses cousines du groupe Volkswagen, les Seat Ibiza FR et Polo GTi, la Fabia ne dispose pas de suspensions pilotées mais d’un châssis sport abaissé (option à 140 €). L’amortissement est ferme mais facile à supporter au quotidien. La conduite rythmée est encouragée par une tenue de route précise et rassurante. Bien campée sur ses jantes de 17’’, la citadine ne prend pas de gite sur les appuis. Stable et rigoureuse, elle n’est malheureusement pas aussi agile qu’une 208 ou une Fiesta, en raison de son surpoids (1 224 kg) et d’un train avant moins alerte. Mais au quotidien, la Fabia s’avère être de très bonne compagnie, aussi bien en ville que sur les grands axes.