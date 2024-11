Renault rend les professionnels aussi heureux que BMW

La « cote d’amour des constructeurs » publiée par Mobilians chaque année, délivre toujours des informations précieuses sur la vie des professionnels de l’automobile qui commercialisent les voitures neuves et, par conséquent, la bonne forme des marques et de leur réseau. Cet indice s’intéresse à tous les sujets importants qui concernent les concessionnaires et autres points de vente affiliés aux constructeurs automobiles : « Vente de véhicules neufs, Activité réparateur agréé, Vente pièces détachées, Vente véhicule occasion, Financement, Marketing et publicité », voilà tous les critères notés dans cette enquête réalisée auprès de 372 responsables de concessions et menée entre le 4 juillet et 10 octobre 2024.

L’année dernière, l’enquête avait sacré Honda et Toyota en tête du classement des 28 marques « auditées » par cette cote d’amour des constructeurs, avec Jaguar-Land Rover et Alfa Romeo en lanternes rouges. Le classement de l’année 2024 livre des résultats très différents puisque c’est BMW qui y termine en tête avec une note de 7,27 sur 10 juste devant sa marque sœur Mini et…Renault qui monte sur le podium après avoir fini cinquième en 2023. Au contraire, Honda réalise une chutte impressionnante puisque le constructeur japonais passe de la 1ère à la 19ème place en douze mois, noté 4,5 sur 10 seulement.

Les marques Stellantis à la traîne

Ce classement n’est pas non plus flatteur pour le groupe Stellantis. Sa marque la mieux notée, Fiat, n’arrive qu’à la 18ème place avec 4,8/10. Elle gagne pourtant six positions par rapport à l’année dernière et les autres marques du groupe font bien pire encore : Peugeot se situe à la 21ème place avec une note de 4,33/10, Opel suit en 22ème position (4,28), Jeep est 24ème (4,19), Citroën 25ème (4,17), Alfa 25ème exæquo et DS 27ème (4,04). Seul Mitsubishi est moins bien noté avec 3,89/10, fermant la marche du classement 2024.

Les marques Stellantis jugées peu rentables par les concessionnaires

A la question : « Sur les 12 derniers mois, notez de 0 à 10 la satisfaction de la rentabilité vis-à-vis de votre constructeur », les concessionnaires sont très sévères avec les marques du groupe Stellantis comme vous pouvez le constater dans le classement ci-dessous. Au contraire, BMW et Mini s’en sortent très bien tout comme Toyota, Volvo, Renault et Suzuki.

Ces concessionnaires se montrent aussi impitoyables avec les marques de Stellantis. Quand on leur dit : « Globalement, et suite à l’échange que nous venons d’avoir, quelle note de 0 à 10 attribueriez-vous à votre constructeur ? », ils mettent Citroën dernier avec une note de 3,5, Alfa Romeo à 3,5 et DS est à 3,96/10.

Ces chiffres ne donnent évidemment pas la rentabilité réelle des marques automobiles. Mais force est de constater que les mieux notées par les professionnels dans ce classement sont aussi les plus en forme (même si la rentabilité de BMW vient de s’écrouler). Et que la situation des marques de Stellantis est tout aussi mauvaise ici que dans ses résultats économiques actuels. La réussite passe-t-elle aussi par de bonnes relations commerciales avec les concessionnaires des marques ? Ayons la naïveté de le croire.